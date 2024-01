Loungerie lança modeladores para todos os corpos

Loungerie acaba de lançar uma linha de modeladores, a Shapewear, que se destaca pela tecnologia e pelo design ultramoderno das peças. O lançamento chegou nas lojas e no e-commerce na última última terça-feira (16).

Em resposta à crescente demanda global por modeladores, a coleção é concebida para proporcionar conforto máximo no cotidiano das brasileiras.

“Criamos peças com melhor valor percebido do mercado, com modelos que comprimem valorizando as curvas e design ultramoderno, pensados para garantir o maior nível de conforto”, pontua Adriana Tapajós, diretora de estilo.

Lingerie modeladora para todos os corpos

Fazem parte da novidade uma bermuda, um camisete, um body e uma legging, confeccionados em tecidos leves e macios que se ajustam ao corpo sem prejudicar a mobilidade.

Os modelos estão disponíveis em três versões: preto, café e macadâmia. Projetadas para modelar sem marcar, essas características tornam as peças versáteis e adequadas para uso em qualquer ocasião ou compromisso diário.

A bermuda e a legging têm um fundo composto por 100% algodão e contam com elástico de silicone na cintura, assegurando fixação, enquanto seu forro aveludado proporciona conforto e proteção contra o atrito entre as pernas no cotidiano.

O body, com avançada tecnologia e praticidade, possui uma abertura higiênica e alças ajustáveis. Assim como o camisete, apresenta tecido duplo na área abdominal, favorecendo a compressão sem deixar marcas na região.

“As peças foram projetadas para modelar e valorizar todos os corpos. Temos como objetivo desmistificar o tabu sobre essa categoria de produtos e promover uma conversa aberta entre as mulheres que são adeptas do shapewear”, pontua Patricia Elias, diretora de marketing.