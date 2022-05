Moda athleisure: estética mostra que estilo e conforto andam lado a lado

Você considera o conforto palavra-chave do seu estilo? Então você precisa conhecer a moda athleisure, a tendência que mescla peças esportivas com opções mais sofisticadas, resultando em um estilo moderno, interessante e, claro, gostoso de usar!

Para te mostrar que estilo também é sinônimo de conforto e você pode muito bem levar peças ditas de academia para outras ocasiões, CLAUDIA conversou com a consultora de imagem e estilo Janaína Souza (@janasouzamoda), que elencou algumas das principais combinações vistas na trend. Confira:

Esporte com alfaiataria

Na moda não existem limites – então que tal combinar aquela sua alfaiataria clássica com peças mais casuais? “Você pode usar uma calça de alfaiataria com uma blusa lisa ou estampada de time ou um look todo sóbrio na parte de cima e nos pés um tênis de corrida”, recomenda.

Tênis de corrida com vestido

Salto é maravilhoso e nos deixa glamorosas, mas o tênis causa o mesmo efeito e de quebra promove conforto para andar por horas e em qualquer terreno! “É uma boa pedida para você que quer ir para um evento, mas quer incrementar o casual confortável no seu look. O tênis esportivo vai muito bem em vestidos chiques, próprios para festas”, destaca a especialista.

Blazer com legging

Não é de hoje que a legging deixou a academia para ganhar até mesmo os looks de trabalho, e tudo indica que isso deve continuar forte. “É uma alternativa para você que pratica exercícios e já vai para algum outro compromisso ou já ama legging e quer usar a peça em mais momentos, além da academia”, explica. Aposte na combinação com blazer e salto, com sapato clássico e blusa de seda, ou o que a sua criatividade mandar.

Camisa oversized com shorts biker

Shorts biker ou shorts de academia vão muito bem com camisa oversized para aquele passeio ao ar livre. “Essa tendência funciona para quem quer sair da zona de conforto e se sentir confortável. Tudo isso porque a moda mistura estéticas quase opostas com shorts biker e camisa oversized”, clarifica.