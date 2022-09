6 ideias de encontros românticos para quem quer gastar pouco

Quem não adora sair para jantar ou pegar um cineminha com o crush? Contudo, por mais que esses dates tradicionais sejam super românticos, eles acabam pesando um pouco no bolso, fazendo com que as pessoas busquem alternativas mais econômicas, sobretudo para o primeiro encontro. Inclusive, uma das companhias que previu essa tendência foi o Tinder. Em março do ano passado, o aplicativo de namoro divulgou o relatório “The Future of Dating”, revelando que 6 em cada 10 jovens adultos acreditam que “sair para rolês pode ser muito caro”.

Em outras palavras: os primeiros encontros casuais vêm tomando o espaço das habituais idas a bares e restaurantes. Além disso, uma análise da empresa mostrou que as menções ao termo “inflação” nas bios do app aumentaram em cinco vezes nos últimos doze meses. O pico de citações ocorreu em março de 2022, seguido por uma suave queda no mês de abril. Todavia, após maio, a curva voltou a crescer. De acordo com os pesquisadores, a previsão é que este número sofra uma evolução ainda mais expressiva.

Usuários do Tinder tentam levar período com leveza

Mas calma, que nem tudo é tragédia: alguns usuários do Tinder estão tentando encarar o cenário econômico atual com humor, criando bordões criativos de bio como: “Não aguento mais ter só os dois dígitos da inflação e não ter os onze dígitos do seu telefone.”

Contudo, as piadas não anulam a necessidade de escapar dos encontros inacessíveis. Portanto, pensando em ajudar os solteiros que querem escapar dos altos valores de um date tradicional, o Tinder conversou com a Dra. Angela Tan, coach de intimidade e fundadora da Academia de Relacionamentos & Sexo, que passou dicas inventivas para quem deseja economizar nos rolês românticos. Veja a seguir:

1. Contato com a natureza

Para driblar os estabelecimentos que cobram o olho da cara, os usuários do Tinder têm optado cada vez mais por passeios que contemplem a natureza. Aliás, nos últimos dois anos, o interesse em assistir ao pôr do sol a dois cresceu 25%. Que tal pensar em um piquenique, uma volta de bicicleta pelo parque ou uma trilha?

2. Economize nos looks

Todo mundo quer arrasar no look ao ir num primeiro encontro, né? Para isso, garimpar em brechós pode ser uma boa opção. Nos últimos doze meses, as menções a “brechó” nas bios do Tinder cresceram 66%.

3. Rolês gratuitos em São Paulo

Muitos não sabem, mas diversos museus em São Paulo têm entrada gratuita às terças-feiras. E para quem quer escapar do circuito cultural, também é possível visitar os mirantes da cidade e as feiras de artesanato no centro sem gastar com ingressos.

4. Transportes públicos podem ser românticos

Engana-se quem pensa que o transporte público não pode se transformar num momento fofo a dois. Segundo Ângela, ao invés de levar seu match para casa de carro, vocês podem pegar um ônibus ou metrô: “Isso não apenas economiza combustível ou dinheiro de táxi, mas a longa viagem para casa também oferece mais tempo de qualidade juntos”.

5. Aprender dancinhas juntos

De acordo com a coach de intimidade, uma alternativa bem divertida de date romântico pode ser aprender dancinhas que estão bombando nas redes sociais. Para a especialista, este é um “teste” que mostrará se vocês têm química para trabalhar em equipe. Ou seja, além de se exercitar, é possível conferir algumas das qualidades do possível relacionamento.

6. Seção ‘explorar’ do Tinder

Agora, caso queira encontrar alguém que curta as mesmas ideias de date que você, é possível utilizar a recém-criada seção ‘Explorar’ do Tinder. Nela, é possível dar match com alguém que curta tomar um café juntinhos ou até mesmo dar uma volta no parque com os doguinhos. Tudo, né?

