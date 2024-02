5 dicas para escolher uma boa calça de alfaiataria

Versáteis, as calças de alfaiataria combinam com praticamente qualquer tipo de look. Cada vez mais utilizadas, elas se encaixam bem com diferentes peças e estilos, o que multiplica as possibilidades de visual e de mensagens que elas podem transmitir.

“Hoje, com a ampla circulação da informação, o acesso às imagens de moda e a flexibilização de algumas regras e normas do vestir, as pessoas não se identificam mais com um único estilo, mas com variados universos, e suas escolhas estão cada vez mais alinhadas com seus valores, gostos pessoais e o momento de vida em que se encontram”, explica Paula Hubner, designer de moda, modelista, mestre em têxteis e docente na Butique de Cursos Ana Vaz.

Segundo a especialista, desde que a pessoa se sinta confortável com a sua imagem e segura para transitar pelos ambientes sociais e diferentes situações, as calças de alfaiataria podem perfeitamente se encaixar em ocasiões diversas.

Isso porque, embora elas estejam associadas à formalidade no imaginário coletivo, quando estão combinadas com peças de outros tipos de estilo, elas podem ganhar outros significados.

“Quando olhamos para alguém vestido, não percebemos cada peça individualmente, interpretamos o conjunto, lemos o look total. O próprio material mais fluido, ou mais encorpado, mais comum ou mais nobre e a maior ou menor presença de detalhes podem trazer diferentes leituras para essa calça”, completa.

Uma calça de alfaiataria usada, por exemplo, com uma bomber esportiva ou jaqueta jeans combinada com um tênis ou coturno e acessórios metalizados mais pesados pode perfeitamente transitar por um ambiente de trabalho mais casual.

Já uma calça de alfaiataria de tecido mais fluido com uma camisa pode ser explorada do ambiente menos formal até um evento mais descolado, a depender dos acessórios e calçados.

Elsie Fisher, Emma Stone, Jodie Foster, Bella Ramsey e Melissa McCarthy, por exemplo, já trocaram os suntuosos e formais vestidos do tapete vermelho de premiações por calças de alfaiataria.

Quais modelos de calça de alfaiataria estão mais em alta?

Paula aponta que silhuetas largas e alongadas, beirando o oversized estão presentes na maioria das propostas atuais. Quase sem nenhum elemento decorativo, elas apareceram nos últimos desfiles em tecidos fluidos e encorpados, mas há também os estruturados com um caimento mais rígido.

Na maioria das vezes, apresentam a cintura no lugar, mas também apareceram deslocadas para cima, bem altas. Em uma outra versão que segue desde a temporada passada, as extra largas aparecem em tecidos mais sofisticados e ganham grandes bolsos nas pernas remetendo à calças cargo e tecidos.

Por fim, outro estilo que tem se destacado é o comprimento mais curto, um palmo abaixo do joelho, a chamada calça capri, em tecidos, modelos e volumes variados.

Como escolher a calça de alfaiataria perfeita

Confira abaixo algumas dicas da especialista para decidir qual é o modelo ideal para você.

Cuidado com o tamanho

O tamanho do modelo que você escolheu veste bem no seu corpo? Lembre-se que, independente do modelo, a cintura deve estar ajustada sem apertar, mas não deve sair do lugar quando você se movimenta.

Os modelos mais folgados, na numeração certa, devem ficar “certinhos” na cintura e ter um pouco mais de volume nos quadris e pernas. Já as calças de alfaiataria mais justas, devem ter um caimento bem próximo ao corpo, sem marcar as formas, preferencialmente, e devem ser de um tecido mais encorpado e ter algum percentual de elastano, para evitar que rasguem no entrepernas e/ou que esgarcem a costura lateral dos quadris.

E tome cuidado: se você quer uma calça mais justa, é importante se atentar ao estilo dela, não à numeração. “Na tentativa de ter uma calça mais ajustada ao corpo, muitos clientes compram um tamanho menor de modelos que têm um corte mais clássico, com uma modelagem mais retinha nas pernas, ou mesmo de modelos mais largos, comprometendo completamente o caimento”, explica Paula.

Leve o tecido em consideração

Escolha um tecido adequado ao clima do lugar onde você vive, ao seu estilo de vida e, claro, ao seu bolso. Ele atende às suas preferências e necessidades de uso? Oferece facilidade na manutenção?

Tecidos encorpados, em geral, oferecem bom caimento em vários modelos, principalmente nos mais justos. Já os tecidos fluidos e menos estruturados pedem modelos mais folgadinhos no corpo.

Escolha uma boa modelagem

A análise da modelagem é bem importante na hora da escolha. Preste atenção no corte, no alinhamento das pernas e qual é o acabamento principalmente na região da virilha, quadris ou logo abaixo do bumbum.

O caimento faz toda a diferença

Com uma boa modelagem em mãos, é preciso ver se a peça cai bem no seu corpo. “Uma calça com bom caimento não forma rugas na região da virilha nem na lateral dos quadris, também não forma papinhos na altura do gancho na região interna da coxa ou repuxa nessa área”, diz Paula.

O bom caimento também tem a ver com proporção e as sobras, que vão depender do modelo, mas mesmo em estilos mais justos, que fiquem rente ao corpo, deve haver uma leve folga entre ele e o tecido.

Já o cós deve ser estruturado, não pode dobrar ou formar rugas e deve se ajustar confortavelmente em sua cintura sem comprimir.

Atenção aos detalhes

A última dica da especialista é verificar a aparência e funcionalidade de botões, zíper, aviamentos e o capricho nos acabamentos.

“Bolsos ou qualquer elemento de estilo que sejam simétricos devem estar na mesma altura e mesmo tamanho. Preste atenção aos acabamentos internos no cós, bainhas e a qualidade dos aviamentos. Sente, levante, caminhe e perceba se ela te deixa confortável ou se restringe seus movimentos”, finaliza.

