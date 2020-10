De Cher a Lizzo, os looks destaques do Billboard Music Awards 2020

Atualizado em 15 out 2020, 19h25 - Publicado em 15 out 2020, 19h12

15 out 2020

O Billboard Music Awards não deixou de acontecer por conta da pandemia. Mas, assim como outras premiações, neste ano, o evento não contou com plateia. Na noite desta quarta-feira (14), na Califórnia, EUA, A cantora Kelly Clarkson assumiu o comando do BBMA 2020 pela terceira vez consecutiva e segurou a atenção do público pela TV e internet.

Com tantas mudanças, o que se manteve intacta foi a autenticidade dos indicados, seja nas composições de look e beleza ou nos discursos. A cantora Lizzo, por sinal, conseguiu unir as duas coisas com propriedade e mandou o seu recado para os cidadãos estadunidense nessa época de eleição no pais.

Ao subir no palco para receber o prêmio de Melhor Artista em Vendas, a cantora falou sobre repressão. “Me pergunto se eu estaria aqui agora se não fosse pelas grandes mulheres negras que se recusaram a ter suas vozes suprimidas. Só quero dizer que se você está em casa assistindo a isso e está pensando em mudar para se sentir digno, este é o seu sinal para permanecer fiel a quem você é. Quando as pessoas tentam suprimir algo, normalmente é porque essa coisa tem poder. Eles têm medo do seu poder. Há poder em quem você é. Há poder em sua voz. Então, seja por meio de música, protesto ou seu direito de votar, use seu poder, use sua voz e recuse ser reprimido”, alertou.

No red carpet, as estrelas também deixaram suas marcas por meio de seus looks, que, no caso de Billie Eilish, ainda ganhou a presença da máscara. O editor de moda de CLAUDIA, Fabio Ishimoto, destacou cinco produções dos artistas e ainda comentou sobre a icônica Cher, que também compareceu ao Billboard Music Awards.

Cher

Sempre um destaque. Mesmo em uma aparição rápida, Cher comprova mais uma vez que não liga para as convenções e ousa na produção com conjunto de cetim bordado e meias arrastão.

Fiel ao seu estilo extravagante e único, a artista segue optando por looks combinados com uma única estampa e cor, incluindo as unhas e máscara. Look total Gucci, grife que ela vem vestindo com frequência.

Lil Nas X

Com um costume de estampa de cobra em tons pastel (Gucci), penteado “Prince inspired” e unhas no mesmo tom da roupa, Lil Nas X esbanjou estilo no tapete vermelho.

Lizzo

O vestido curto e justo com sandálias de salto seguem o estilo da cantora, que sempre procura exibir orgulhosamente sua silhueta. Porém, foram as palavras estampadas na peça aliadas a um discurso poderoso, que a tornaram um dos principais destaques da premiação.

Alicia Keys

Adepta de um estilo low profile e porta voz de um discurso empoderador feminino, Alicia surgiu deslumbrante com macacão todo bordado, scarpins metalizados e penteado liso com franjas. Brilhou como sempre.

Nicole Ritchie

O vestido longo preto vem adiantando uma das principais tendências do verão 2021, a transparência. Com aplicações de flores, a criação do estilista Chrstian Siriano, que também assinou o look da Lizzo, a destacou no evento.