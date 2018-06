Cher conta que ela e Meryl Streep já foram verdadeiras heroínas

Amigas há muito tempo, Meryl Streep e Cher já passaram por muitas coisas juntas. As duas ícones são sempre lembrada por serem incríveis em desempenhar suas profissões, mas pouca gente já os conheceu como heroínas. Isso mudou quando Cher lembrou de um episódio dos anos 80, no qual elas salvaram uma garota de um estupro.

Durante o programa The Late Show, o apresentador James Corden perguntou sobre o dia em que as duas salvaram a vida de alguém e a cantora narrou todo o acontecimento.

Naquele tempo, Meryl morava em Nova Iorque, e o apartamento ficava em uma área um tanto perigosa. Enquanto as duas passavem um tempo na casa da atriz, ela convidou Cher para tomar um sorvete – no meio da noite. Logo no começo da caminhada, Cher conta que viram um homem batendo em carros tijolos, mas decidiram continuar a aventura.

Em seguida, as mulheres ouviram um grito. “Viramos a esquina e vimos esse homem gigante rasgando as roupas de uma garota. A Merys começou a gritar, eu comecei a gritar e depois começamos a correr na direção do homem, ele se virou e começou a correr na nossa direção”, conta Cher.

Muito provavelmente a adrenalina fez com que elas agissem assim, sem pensar. “Nós nos separamos e ele passou correndo entre a gente, enquanto a gente corria na direção da menina. Todas as roupas dela estavam rasgadas e ela estava segurando a bolsa. Começamos a arrumar ela, tentando fazer com que ela não parecesse ter sido agredida”, continuou a cantora.

No final, assim que a mulher se recompôs, ela notou as duas artistas que a salvaram e demonstrou ser super fã das duas: “ela olhou pra gente e disse: ‘Meu Deus! Acabei de ser salva por Meryl Streep e Cher! Sou atriz e trabalho num café onde cantamos e todos os meus amigos vão ficar com muito ciúme!”

Cher e Merys estão juntas mais uma vez, mas agora no cinema. As duas estrelam o filme Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo, continuação do musical de sucesso.

Confira o vídeo em que ela conta o episódio na íntegra:

