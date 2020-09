Opção sustentável, compras de brechó crescem. Conheça donas pelo Brasil

Na tentativa de frear o consumo, os brechós estão se tornando reduto de muitas mulheres. Do outro lado do balcão, as donas dos negócios imprimem a personalidade delas na curadoria e oferecem peças com história. Vale conhecê-las

“As pessoas estão mais conscientes, despindo-se de preconceitos contra roupas usadas e questionando os meios de produção” Ana Paula Paiva (de azul) e Kamila Melo

“Além de reverter a lógica da produção em massa, consumir em brechós ajuda a alavancar os empreendimentos de mulheres que estão na base da pirâmide social, as negras e/ou periféricas” Thamires Borges

“Os brechós não só dão um novo ciclo de vida para roupas usadas como oferecem peças com significado e únicas” Stheffany Alvarez

“Existe uma nova consciência de consumo, com interesse na procedência das roupas e nos corpos que vão vesti-las. Pratico bastante o upcycling, que valoriza ainda mais o vintage” Simone PokRopp

“Com o tempo, criam-se identificação e paixão por esse universo, que nos permite pensar a moda sob uma ótica mais consciente e plural” Nati Makebas

“A volta da tendência dos anos 1980 e 1990 ajudou na popularização dos brechós, pois muita gente busca o vintage original, não o imitado pela fast fashion” Ana Eisbär

Monte o look

Peças de brechó e de aluguel para complementar o visual do brechó

Brechó Gato Preto, R$ 25. Bolsa de couro, M2 Malletier, no Closet Bobags, aluguel a partir de R$ 126. Brincos de metal, Lutti Acessórios, R$ 48. Bolsa de couro, Balenciaga, no Bag Me, R$ 1 701.

Lenço de seda, Moschino, no Closet Bobags, aluguel a partir de R$ 52. Colar de resina e metal, Rent Style, aluguel a partir de R$ 302. Brincos de miçangas, Closet Bobags, aluguel a partir de R$ 33. Bolsa de madeira, Cult Gaia, no I Bag You, aluguel a partir de R$ 100.

