Grammy 2020: os looks e belezas que mais gostamos

Neste domingo (26), aconteceu no Staples Center, em Los Angeles, a 62ª edição do Grammy Awards. A festa é considerada a maior premiação da música e inclui diversas apresentações dos artistas mais populares do momento. Normalmente, é uma cerimônia com moda e beleza mais ousada do que nas outras premiações. Entretanto, este ano foi uma exceção. Artistas optaram por looks mais discretos e óbvios. Nem mesmo nos cabelos e maquiagem apareceram tendências ou novidades. O lado bom disso é que há mais opções para copiar no dia a dia.

Lizzo, uma das grandes estrelas da noite, usando um longo branco. Atenção para a sandália de tiras finas subindo pelo calcanhar, que deve ganhar adeptas.

–

Ariana Grande à la princesa da Disney. E sem deixar de lado seus tradicionais rabo de cavalo e delineador.

–

A apresentadora Chrissy Teigen usando um dos únicos looks coloridos, um laranja intenso e volumoso.

–

Alessandra Ambrósio também escolheu preto e branco, mas cheio de assimetrias e recortes.

–

Bebe Rexha foi no mesmo mood de Alessandra, com um terninho preto. O destaque fica por conta do cropped de pedrarias.

–

Também fã dos terninhos, a cantora country Brandi Carlile escolheu um tecido florido com cores neutras.

–

Na beleza, destaque para as sombras azuis, que apareceram em formatos geométricos, como no olho de Billy Porter e acompanhando o delineador preto, escolha da atriz Jameela Jamil.

–

–

H.E.R. também optou pela sombra azul e investiu no baby hair estilizado emoldurando o rosto, assim como a apresentadora da noite, Alicia Keys.

–

–

E Njomza preferiu um adereço de cabelo digno de Carnaval.

–

Leia mais

+ Lizzo e Billie Eilish brilham em Grammy cheio de homenagens a Kobe Bryant

+ Após denúncias de assédio, Taylor Swift cancela participação no Grammy

+ Ex-presidente do Grammy acusa prêmio de racismo, sexismo e corrupção