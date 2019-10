Wishlist: Lançamentos de moda e beleza para você se jogar no mundo místico

A primavera é conhecida por suas cores e flores, mas, para essa estação, peças com bastante brilho e que exalam misticidade estão vindo com tudo. A equipe de CLAUDIA selecionou os principais lançamentos do mês para você mergulhar nesse mundo místico e esotérico. Se joga!

Tipo Constelação

Que tal copiar a cintilância das galáxias nos lábios? Tanto o batom Le Rouge Night Noir, Givenchy (169 reais*), quanto o multifuncional Glitter & Go, Vult (19,30 reais*), garantem o efeito. Se é para não passar despercebida, os cristais da sandália Wild Fringe Crystal, Aquazzura (8,2 mil reais*), acrescentam o ponto de destaque que faltava.

Batons Le Rouge Night Noir, Givenchy e Glitter & Go, Vult; Sandália Wild Fringe Crystal, Aquazzura

Reflexo intenso

Conquiste a hipnotizante luminosidade das pedras preciosas na pele. O iluminador cremoso Sun-Kissed Veil, Laura Mercier (239 reais*), pode ser aplicado sob as sobrancelhas, nas têmporas e na ponta do nariz. Já as amantes das cartas vão se apaixonar pelos brincos da coleção Magic Tarot, Swarosvski (999 reais*). A palavra de ordem é extravagância!

Iluminador cremoso Sun-Kissed Veil, Laura Mercier; brincos da coleção Magic Tarot, Swarosvski

Poderes ocultos

A memória olfativa invoca forças misteriosas, que nos transportam para outros tempos e lugares. Essa é a sensação provocada por Eros pour Femme, Versace (306 reais), e Ekos Alma, Natura (280 reais). Os astros impactaram a coleção da M.Loures, que inclui o pareô (389 reais) com estampa de sol, lua e constelações.

Eros pour Femme, Versace; Ekos Alma, Natura

Fé nas estrelas

Quem dera ter a sabedoria do cosmo na palma da mão… Mas dá para contar com um toque dela usando os tons acobreados das linhas de esmalte Astrologia em Cores, Risqué (5,79 reais cada um*), e Astro, DNA Italy (5 reais cada um*). Se o desejo for olhar para o futuro, invista nos brilhantes e arrojados óculos Siryn, Jimmy Choo (1 960 reais*).

Esmalte Astrologia em Cores, Risqué; Astro, DNA Italy; Óculos Siryn, Jimmy Choo

Em sintonia

A história de amor entre o sol e a lua originou a coleção Titânia e o Alquimista, da estilista Cris Barros. O cinto Bria (764 reais) tem pérola de água doce.

Marca de luz

A feitiçaria moderna foi o ponto de partida para a criação da linha Crystalized, Smashbox. Destaque para a paleta Cover Shot Eye Palette (269 reais) e para as sombras líquidas Always on Liquid (139 reais cada uma), inspiradas nos cristais.

Titânia e o Alquimista, da estilista Cris Barros; cinto Bria

Rocha luxuosa

Para ficar toda energizada da cabeça aos pés, vale investir nos pentes Moonlight e no porta-coque Lunar (259 reais cada um) da Tula Casqueteria. Feitos à mão, levam pedras como quartzo-rosa, jade e pérolas de água doce.

Pentes Moonlight e no porta-coque Lunar, da Tula Casqueteria