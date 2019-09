Os lançamentos coloridos de moda e beleza para a primavera

Aproveite as novidades lúdicas, coloridas e criativas para tornar o cotidiano mais leve.

A equipe de CLAUDIA fez uma seleção de 11 produtos de moda e beleza que são a cara da nova estação. Confira:

Jeito de amuleto

Os símbolos e as cores vibrantes dos acessórios alegram até o look básico. Os brincos Rainbow (130 reais) e o Trio de Pingentes (89,90 reais), da Benoah, ficam bem até combinados entre si. As mais animadas podem ainda pareá-los com as unhas. A marca americana OPI chegou ao Brasil com uma cartela de 70 tons, entre eles o rosa elétrico Strawberry Margarita (36 reais).

Feito desenho animado

Em comemoração do centenário do Gato Félix, a Melissa lança a bolsa Possession (200 reais), que imita a versão usada pelo personagem. O tom lúdico também aparece na roupagem das novas fragrâncias Toy 2, Moschino (479 reais), e Kenzo World Power, Kenzo (379 reais).

Alô, Penélope!

Alegre os dias nublados com os óculos de filtro cor de rosa do modelo Rosie, Chloé, renovados com lentes no estilo gatinho(2 250 reais). Boas notícias também para a linha Hello Happy, Benefit, que ganhou reforço com a base de média cobertura e o pó de acabamento aveludado (169 reais cada um). O rubor nas bochechas fica por conta da paleta de cremosos Endless Orgasm, Nars (275 reais), para celebrar os 20 anos do blush icônico.

Fazendo arte

Com jeito de travessura, as botas Paint, Animale (1 558 reais), trazem desenhos que remetem à cultura espanhola. É par perfeito para o batom Lip3, Vult (20,90 reais), que tem efeito opaco sem perder o toque confortável.