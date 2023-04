Lacoste se junta à Netflix em collab com peças inspiradas em séries

A Lacoste e a Netflix se uniram em uma coleção de roupas inspiradas em séries. Stranger Things, Sex Education, Lupin e Bridgerton foram as referências para a criação de peças, que mesclam a identidade da marca francesa com a cultura pop. A collab traz roupas sem gênero, entre agasalhos, bonés, polos, moletons, calças e também acessórios, com uma linha de relógios licenciados pela Movado e vendidos pela Vivara.

Completando 90 anos, a Lacoste celebra essa mistura criativa, colocando o tradicional crocodilo em diferentes releituras. Para Stranger Things, o logo aparece como o Demogorgon, no ambiente de Bridgerton, temos a versão monarca, com uma enorme peruca, bem rainha Charlotte. O crocodilo também virou detetive para Lupin, com direito ao blazer e boina preta. As outras peças têm a estampa dos crocodilos em outras artes, sempre com uma pitada das produções da Netflix.

A campanha contou com a divulgação dos influenciadores e artistas Maisa, Foquinha, Marcela Gowan e Christian Malheiros. Parte da coleção pode ser encontrada nas lojas físicas da Lacoste e também no e-commerce.