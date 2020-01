Kendall Jenner usou o tal chinelo de salto, a peça controversa da vez

Conhecida por sempre aparecer por aí com alguma peça novidadeira, Kendall Jenner se superou. Recentemente, em um passeio por NY, a modelo e fashionista foi fotografada com o acessório controverso da vez: os chinelos de tira com salto, que prometem ser hit em breve.

Na esteira desse eterno revival dos anos 1990, que já ressuscitou as plataformas Steve Madden, este modelo icônico da Melissa e tamancos de todo tipo, as sandálias usadas pela top são do designer norte-americano em ascensão Simon Miller.

Feitos em couro e com forte influência noventista, os chinelos possuem um saltinho de cerca de 5 cm, elas custam 370 dólares (algo em torno de 1500 reais) e já estão praticamente esgotadas na multimarcas SSENSE.

Será o próximo grande sucesso nos pés das garotas antenadas.

E aí, usaria?