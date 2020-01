Polêmico, chinelo plataforma hit dos anos 90 está de volta

Você já deve ter escutado aquele papo – real – de que a moda é cíclica, de que tendências vão e voltam o tempo todo (e, por isso, algumas peças-chave devem ser mantidas dentro do armário!) e de que certas décadas icônicas, mais cedo ou mais tarde, são “revividas” por marcas e coleções, certo?

Em pleno 2019, porém, a impressão que fica é a de que a gente nunca quis tanto voltar no tempo através dos looks, principalmente aqueles que envolvem peças inspiradas nas décadas de 1990 e começo dos anos 2000.

Exemplos? Temos vários: a volta das calças cargo, as presilhas de cabelo lotando nosso feed do Instagram diariamente, as sandálias retrô da Melissa… e, agora, os ~controversos chinelos de borracha com solado plataforma, que retornam às lojas graças a uma linha colaborativa entre a marca Steve Madden e a rede de lojas Urban Outfitters.

A coleção, exclusiva para a Urban, traz dois novos modelos do calçado, ambos com solado grandão nessa vibe 100% retrô: um deles chega no formato tradicional “chinelo de dedo”, enquanto o outro obedece à proposta dos slides, com tiras retas.

Já as cores são diversas, e envolvem tons de cor-de-rosa, laranja e verde neon, além dos básicos preto e branco.

Os preços variam de 60 a 70 dólares (algo entre 232 e 270 reais) e já estão à venda no site oficial da Urban Outfitters, que entrega no Brasil.