Guilhermina Guinle dá suas dicas de moda festa na MANEQUIM

Guilhermina Guinle na MANEQUIM de dezembro

Foto: Reprodução/MANEQUIM

A atriz Guilhermina Guinle é a capa da edição de dezembro da revista MANEQUIM, clicando um editorial de moda festa imperdível para quem ainda busca modelos para curtir as festas de final de ano.

Atualmente no elenco da novela global “Ti-ti-ti”, onde interpreta a elegante Luisa Salgado, Guilhermina é louca por moda e consome revistas do gênero diariamente. Guilhermina também frequenta desfiles e mantém uma pasta com referências de combinações de peças e cortes de cabelo no seu computador.

Um dos seus interesses fashion é a moda festa. “A roupa tem de ser especial. É a ocasião em que devemos ficar poderosas, sexy, glamourosas e lançar mão de todos os artifícios que nos deixem mais bonitas”, conta.

Segundo a estrela, maquiagem, acessórios e penteados merecem o mesmo cuidado. “Para acertar, o segredo é não deixar tudo para a última hora, planejar a produção e, se possível, testá-la”, sugere Guilhermina.

A moda da personagem Clô, de “Passione”, também é destaque na edição de dezembro

Foto: Reprodução/MANEQUIM

“Passione”

Outra famosa de novela também ganha as páginas da última edição da MANEQUIM em 2010. A perua Clô, vivida pela atriz Irene Ravache na novela “Passione”, também da Globo, tem um figurino bastante requisitado na emissora, em especial por conta de suas batas extravagantes e coloridas.

“O guarda-roupa da Clô teve como inspiração o universo dos emergentes”, revela Rô Gonçalves, figurinista da trama, ao lado de Gogóia Sampaio.

