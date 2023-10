11 ideias de looks de Halloween inspirados na cultura pop

Um dos grandes fenômenos de 2023 foi o lançamento de Barbie. O filme fez um estrondoso sucesso de bilheteria, encantou muitas mulheres e fez a cor rosa voltar ao auge. A boneca será também um hit no Halloween. Afinal, a cultura pop é frequentemente celebrada no Dia das Bruxas, com um grande leque de opções criativas com personagens de filmes, séries, games e lendas da música.

Segundo o Frightgeist do Google Trends, que analisa dados sobre as ideias de fantasias mais pesquisadas nos Estados Unidos, a Barbie vai, de fato, reinar nesta data! A ferramenta mostrou também que Homem-Aranha e Wandinha estão no top 10 entre as fantasias mais procuradas.

Outras opções não relacionadas a personagens são: princesa, fada, coelho, bruxa, cowboy, ninja e dinossauro. Com base em cultura pop, temos aqui temos algumas opções de fantasias para te inspirar. Algumas são bem fáceis de reproduzir!

Fantasias para o Halloween

O multiverso da Barbie

Como citamos acima, o Halloween terá muitas Barbies. O filme dirigido por Greta Gerwig trouxe um digno multiverso de bonecas, assim como temos nas lojas de brinquedos, o que abre uma gama de opções. Mostrando que todas as mulheres podem ser Barbies!

Aqui temos a Barbie Fitness, na primeira imagem, a Barbie Estranha, na segunda foto, e, por último, a Barbie Cowboy, que é das fantasias mais fáceis: você precisa apenas de um chapéu de vaqueira e look totalmente rosa.

Família Addams

Em 2022, a Wandinha, da Jenna Ortega, surtiu um efeito semelhante ao da Barbie neste ano. Em todos os lugares apareciam referências da série e a ode aos looks góticos foi grande.

A personagem segue uma boa ideia de fantasia. Um vestidinho preto, meias até o joelho e um sapato tratorado conseguem dar conta do recado se você precisar de look improvisado para o Dia dos Bruxas.

A Wandinha não é a única personagem da Família Addams que merece virar fantasia, os pais dela também são dignos da homenagem. Você pode ser uma Mortícia Addams solteira ou chamar seu par para te acompanhar vestido de Gomez Addams.

Ícones da música

Lady Gaga, Madonna, Taylor Swift, Britney Spears e outras rainhas do pop também são alternativas de fantasias. Figurinos icônicos estão no currículo de cada uma delas e o bom é que você pode adaptar para diferentes climas. Se estiver frio, o look de Britney em “Oops! … Did It Again” cai como uma luva, ou a Lady Gaga em “Born This Way“.

Caso você esteja sem lookinhos adaptáveis, é sempre possível uma maquiagem bem marcante que remeta a alguém da cultura pop, como David Bowie. Capriche no make e abuse de uma roupa básica, a referência estará estampada no seu rosto.

Cinefilia em alta

Para os cinéfilos de plantão, há sempre muitíssimas ideias de fantasias, seja dos filmes de terror ou dos mais adoráveis. A Mia Thermopolis, de O Diário da Princesa, consegue unir o lado mais delicado do Halloween e o glam digno de uma princesa.

Já o Pennywise é uma ideia para quem curte algo mais aterrorizante. O palhaço macabro de It – A Coisa pode ser feito em uma versão feminina. O grande truque aqui é o make, a roupa você pode trabalhar com peças que tenham muitos babados e volumes.

As Irmãs Sanderson, do filme Abracadabra, têm tudo a ver com a temática de Halloween, são bruxas e icônicas.

Na foto, vemos as atrizes Lili Reinhart, Camila Mendes e Madelaine Petsch caracterizadas como as bruxinhas da Disney, vividas por Sarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimy na produção de 1993.

De todas as opções, qual foi sua favorita? Aproveite o Halloween para se inspirar em fantasias baseadas em seus ídolos ou outros personagens que você é fã.