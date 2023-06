Exposição em NY tem como tema a moda latino-americana

Apesar de ter estilistas extremamente talentosos, moda latino-americana não é suficientemente enaltecida. Mas o Museum at Fit (FIT), em Nova York, veio quebrar as barreiras com sua mais nova exposição. A herança indígena e a cultura pop latina são os principais assuntos da mostra ¡Moda Hoy! Latin American and Latinx Fashion Design Today, destacando designers e projetos de países latino-americanos do Fashion Institute of Technology.

Tanya Melendez-Escalante e Melissa Marra-Alvarez, curadoras da exposição, pretendem mostrar que não existe uma estética latina homogênea, mas, sim, uma mistura de diversas culturas.

¡Moda Hoy!

A exposição conta com 60 peças que com temáticas de gênero e política. Um dos vestidos icônicos do estilista cubano Adolfo Sardiña, está em exposição. Ele começou sua carreira como chapeleiro na década de 1950 e passou a vestir celebridades como Jacqueline Kennedy e Nancy Reagan. Vale citar que o Brasil não foi esquecido na escolha dos designers. O estilista Carlos Falchi está com peças em exibição no museu.

A herança indígena é bastante presente na mostra, especialmente com os trabalhos do mexicano Guillermo Vargas e a artesã Mixe Paula Pérez. Suas peças destacam a influência das cultura nativas do México com foco no design colaborativo. Além disso, a sustentabilidade também é pauta no evento, exibindo o conhecimento cultural e artesanal a partir de materiais responsáveis e sustentáveis. O tênis da Osklen é um claro exemplo da sustentabilidade latino-americana, demonstrando o uso de material de origem amazônica, como o couro de pirarucu, é uma das peças expostas, outro produto nacional.

Há itens de diversos estilistas influentes e que representam a moda latino-americana com perfeição. Entre eles temos Oscar de La Renta, recentemente a grife foi responsável por desenvolver alguns dos figurinos usados por Taylor Swift em sua mais recente turnê, a The Eras Tour. Outros destaques são Isabel Toledo e Carolina Herrera.

A exposição, que fica em cartaz no The Museum at FIT até 12 novembro deste ano, é acompanhada do livro “Latin American and Latinx Fashion Design Today ¡Moda Hoy!”, com previsão de lançamento no início de 2024.