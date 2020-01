Este look chiquérrimo da Meghan Markle me fez querer usar macacão agora

Que mulher chique, minha gente! Meghan Markle, que na manhã desta quarta (25) mostrou o bebê Archie para quem quisesse ver, ao visitar o Arcebispo Desmond Tutu ao lado de Harry, trocou o vestido estampado Club Monaco do primeiro compromisso por um look ainda mais fino.

–

No período da tarde, a duquesa continuou o tour real pela África do Sul e compareceu ao Woodstock Exchange, na Cidade do Cabo, onde se reuniu e conversou com empresárias sul-africanas do ramo de tecnologia. Depois, ela visitou a ONG Mothers 2 Mothers (m2m), que ajuda a empregar mulheres que convivem com o HIV.

Para a dupla de compromissos, Meghan escolheu uma peça-chave e já usada por ela em outras ocasiões – e não poderia estar mais elegante!

O macacão preto sem mangas é da marca Everlane, possui decote em V e faixa na cintura, além de dar a impressão de ser superconfortável.

–

Meghan aproveitou a barra mais curtinha do modelo para combiná-lo aos escarpins de salto da Manolo Blahnik, além de chamar atenção para os brincos dourados da Gas Bijoux.

–

Para finalizar a produção, o clássico coque baixo e um delineado preto nos olhos.