Estampa floral: dicas e sugestões de looks para usar

Atualizado em 7 out 2022, 10h57 - Publicado em 8 out 2022, 08h08

Por Naiara Taborda Atualizado em 7 out 2022, 10h57 - Publicado em 8 out 2022, 08h08

É quase impossível pensar em moda primavera sem estampa floral! Entra ano, sai ano, e a verdade é uma só: as peças com flores podem até mudar em estilo, mas elas nunca somem do guarda-roupa. Muito mais versáteis do que imaginamos, elas podem ir do passeio casual ao trabalho, e do romântico ao sóbrio ou elegante – basta investir na padronagem certa. Vamos juntas aprender mais formas de usar?

É difícil dizer exatamente quando a estampa floral surgiu no vestuário, visto que elas já eram usadas há mais de 2 mil anos. Alguns historiadores dizem que elas tiveram origem na Índia, enquanto outros creditam seu uso à China. De qualquer maneira, chegaram à Europa perto do século XVIII, e ganharam força total durante o movimento Art Nouveau.

Por ser uma estampa clássica, não é preciso pensar muito na hora de elaborar looks – elas vão praticamente com tudo. Mas se mesmo assim você se sente insegura, vale a máxima utilizada em outras padronagens – quando usar uma peça floral, escolha a outra neutra ou eleja uma cor mais predominante na estampa para repeti-la no restante da produção. Também é válido pensar em proporção: se você é pequena, usar padrões muito grandes pode causar certa estranheza, e vice-versa (mas não é regra, ok? O melhor é se sentir bem!). Desenhos pequenos e aglomerados tendem a diminuir visualmente a silhueta.

Looks com estampa floral

Em vestidos

Vestidos com estampa floral tendem a ter uma linguagem mais romântica, principalmente quando o tecido é leve e a modelagem fluida. No entanto, não é uma regra: é possível quebrar isso com tecidos mais encorpados, ou combinando com peças mais pesadas, como o tênis, coturno e jaquetas (veja o exemplo abaixo).

Em tops

Uma das maneiras mais fáceis de usar a estampa floral é utilizá-la na parte de cima, já que estamos menos acostumadas a usar as estampas na parte de baixo. Vale a dica anterior de usar com calças neutras (exemplo acima), ou, ainda, com o bom e velho jeans (exemplo abaixo), que também é um material entendido como neutro.

Em saias

A estampa floral também é muito bem-vinda em saias e, assim como acontece com o vestido, tendem a deixar o look mais romântico – o que pode ser quebrado com o uso de peças com leitura mais casual e moderna, como t-shirt e tênis, coturno e outros calçados mais pesados.

Quer usar no trabalho? Uma boa dica é escolher uma modelagem mais clássica, como a lápis, e compor a produção com peças que são bem aceitas no ambiente profissional, como a camisa e os sapatos (altos ou baixos) de bico fino.

Como sobreposição

Primavera é tempo de mudanças de temperatura, então nada melhor do que ter uma terceira peça sempre com você. Quimono, blazer e jaqueta com estampa floral te ajudam a deixar aquele look neutro mais charmoso, e a “segurar as pontas” caso esfrie um pouco ao longo do dia.

Com fundo escuro

A estampa floral com fundo escuro é uma boa pedida para quem busca usar o print sem remeter ao estilo romântico, e para quem se preocupa em aumentar visualmente a silhueta – o que pode acontecer com fundos muito claros.

No mix de estampas

E, claro, se você gosta de looks mais criativos, pode apostar no mix de estampas! Para não errar, você pode combinar as cores de fundo das duas estampas, além do tamanho das mesmas. Uma boa pedida para quem está começando é investir no combo estampa floral + poá, ambas clássicas e que conversam muito bem.

Pronta para usar nesta primavera?