Looks poderosos para arrasar na balada

O fim do ano está próximo, o que é uma excelente oportunidade para comemorar na balada o saldo de experiências positivas de 2017. Além da música, da companhia e da energia perfeitas para a festa, o look certeiro contribui para uma noite inesquecível. Preparamos algumas inspirações para lhe ajudar.

Soltinha

Vestidos de veludo e saias com lurex são grandes sacadas para para trazer um toque de elegância e glamour ao look para a balada. Incremente o visual com um cinto dourado de couro e resina e, nos pés, calçados como o mule ou scarpins.

Tudo pink

O tom rosado é ótimo para vestir na balada. Ele pode aparecer na blusa de organza de mangas longas, por cima da regata roxa, ou na jaqueta combinada e na saia com flores.

Muito brilho

Balada pede brilho, não? Que tal investir em pontos reluzentes na regata de tule ou de paetês com calça e minissaia? Outra opção é apostar no brilho discreto na saia e no top de malha e lurex.