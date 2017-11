Kitten heels: amados por Lady Di, os saltos baixinhos voltaram

O modelo vem lá da década de 50, mas carrega fãs até hoje. Kate Middleton e Carla Bruni, por exemplo, são verdadeiras embaixadoras do modelo. Sem mencionar Lady Di, que o tinha como seu favorito.

O fato é que os saltos finos e baixos, conhecidos como “kitten heels” ou “gatinha”, voltaram também às ruas nos pés das fashionistas mundo afora.

Golden denim kinda day✨ Saia jeans e Tshirt navy com estampa dourada, da nova coleção de @damyller ! #MeuJeansDamyller A post shared by Camila Coelho (@camilacoelho) on Oct 23, 2017 at 3:17pm PDT

Pronto! Aí o look todo de hoje… Blusa, Short, Cardigan: @canalconcept | Também amei, fiquei passada com tanta gente votando lá no stories. Recorde de votações 👊🏻 A post shared by Nati Vozza (@nativozza) on Oct 31, 2017 at 4:12pm PDT

A proposta é combiná-lo com peças modernas e glamurosas para quebrar a seriedade do modelo. Vestidos com texturas ou peças de alfaiataria, como o short de cintura alta, são ótimas alternativas. A boa notícia é que, pelo conforto, te acompanha do dia de trabalho à festa.

ONDE ENCONTRAR

Na Corello

| CORELLO DISCO | To enjoy the night (Cod: 0004263-005-051/Cod: 0002321-106-084) #CorelloDisco A post shared by CORELLO (@corellooficial) on Nov 2, 2017 at 3:06pm PDT

Na Arezzo

Um clássico: kitten heel com nó no tornozelo ♡ #veraoarezzo2018 Referência kitten heel: A106880019 / R$239,90 A post shared by Instagram Oficial da Arezzo (@arezzo) on Oct 2, 2017 at 12:10pm PDT

Na Luiza Barcelos