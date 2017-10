1 peça, 3 looks: diferentes jeitos de usar camiseta vaporosa

Estamos presenciando os dias mais quentes do ano, isso porque o verão ainda não chegou! Por isso, a camiseta vaporosa pode ser uma peça coringa para seu look: com um pouco de criatividade, você monta diversos modelos com a mesma peça e ainda fica fresquinha quando a temperatura subir. Confira:

Com jeans básico

Um look mais básico para o dia-a-dia, porém super elegante. Serve desde um dia de trabalho a um momento de lazer.

Jaqueta jeans, Karin Feller para DiGaspi, R$ 299. Calça jeans , Pop Up Store, R$ 279. Sandálias de couro, Santa Lolla, R$ 269,90.

Com vestido e sobreposição

O vestido é o ícone do verão e da primavera, e usar ele como sobreposição nunca deixa de ser tendência.

Vestido de algodão, Shoulder, R$ 499. Óculos de metal, Chilli Beans, R$ 239,80. Bolsa de material sintético, Marisa, R$ 99,95. Sandálias abotinadas de material sintético, Via Marte, R$ 179,90.

Com saia

Se você prefere um look mais ‘boneca’, aposte em combinar sua camiseta com uma saia. Fica super delicado.

Saia de algodão, Renner, R$ 139,90. Top de poliamida, Intimissimi, R$ 199. Brinco de metal, C&A, R$ 29,99. Sandálias de plástico, Petite Jolie, R$ 159,90.