O terninho não é uma peça restrita ao mundo corporativo! Nos últimos anos, ele se tornou um item incrível para eventos que pedem visuais elegantes. Não é a toa que famosas aderiram ao modelo para desfilar nas festas de Hollywood.

Cortes ousados

No Hollywood Film Awards deste ano, premiação realizada no último domingo (5), a atriz Dakota Johnson, 28 anos, optou pela versão avermelhada com botões apenas na extremidade do paletó para valorizar o decote do casaco.

Com scarpin

Assim como Dakota, o terno vermelho e decotado também ajudou a atriz Rachel McAdams, 38 anos, na composição do look para o The ESPY Awards. Porém, diferente da colega hollywoodiana, Rachel optou por finalizar o visual com pares de scarpin em vez de sandálias.

Despojado

No último sábado (04), a socialite Kim Kardashian, 37 anos, exibiu um look todo preto com conjunto vintage Tom Ford para a grife italiana Gucci em uma festa em homenagem à carreira do cineasta George Lucas, na Califórnia. A fashionista optou por calças largas e um blazer aberto, mostrando que a peça pode ser ousada.

Contraste

A cor preta dos fios de Kourtney Kardashian, 38 anos, ajudou a realçar o tecido em tom de gelo do terno escolhido pela modelo. Para finalizar, scarpins chumbo para reforçar a oposição entre as cores.

Onde comprar?

1. Calça Cropped Flare de Alfaiataria, na Amaro. R$ 169,90*

2. Blazer em alfaiataria, na Renner. R$ 239,00*

3. Blazer com Botões Dourados Bordô, na Posthaus. R$ 79,99*

4. Calca feminina social reta, na Sofisticata. R$233,75*

* Preços verificados em novembro de 2017