Conforto e sensualidade: A lingerie para cada ocasião

Assim como temos diversas calças jeans, a lingerie também é uma parte importante do nosso armário. Ela pode ser sexy, divertida, delicada, esportiva e mais. Há diversos tipos e você pode se sentir belíssima quando escolhe uma que te deixa poderosa.

Em certo momentos, a busca é apenas por conforto, outros, queremos brincar com o imaginário de uma forma sensual. Com isso em mente, conversamos com Adriana Tapajós, head de produto da Loungerie, que citou algumas peças indispensáveis.

“A lingerie tem uma função essencial no guarda-roupa de uma mulher e cada momento, look ou ocasião, pede um tipo diferente”, conta ela.

Must have dos sutiãs

Existem tipos indispensáveis de lingerie? Sempre tem aquele sutiã sem alça para certos vestidos ou aquela calcinha sem costura para usar com uma saia mais colada. Mas é claro que isso varia de acordo com seu guarda-roupa e estilo. Pensando nisso, Adriana Tapajós citou 3 tipos de sutiã democráticos e que valem a pena investir:

Sutiã de renda

“Um sutiã de renda valoriza o seio, traz segurança e conforto o dia todo, é versátil para todos os momentos”.

T-shirt bra

“O famoso t-shirt bra, que é um sutiã com a parte do busto em microfibra e não marca nas blusas”.

Top

“E o mais versátil de todos, que vai desde o underwear até o outwear, um top de renda ou liso”. Adriana recomenda investir em um que tenha a ver com seu estilo e possa unir conforto, beleza e versatilidade.

Must have das calcinhas

Assim como os sutiãs, Adriana citou os modelos de calcinha para ter no armário. Se você ainda apostava no fio-dental para evitar marcas nas roupas, estava equivocada. “O uso do fio é muito mais uma preferência pessoal do que uma funcionalidade para roupa, você pode ter calcinhas com traseira regular que também podem servir para usar com tal roupa”.

Calcinha sem costura

“As calcinhas sem costura e com corte a laser, são ótimas para usar com peças mais finas ou justas ao corpo por não marcarem”.

Calcinha de cintura alta

“Uma calcinha mais alta, com uma leve compressão na região da barriga também é ótimo para usar com vestidos mais fluidos ou até mesmo uma calça de alfaiataria mais leve”.

Cores neutras

“Cores que não aparecem na roupa, como o tradicional quail (um tom de lilás acinzentado) da Loungerie, são uma ótima escolha para peças mais claras”.

Do conforto até a sensualidade

Voltando aos sutiãs, pensando em conforto e beleza, os bralettes são uma boa opção. Esses são aqueles tops alongados, que geralmente com pouco bojo ou nenhum. “São peças focadas no conforto e na beleza, são versáteis e transitam pelo seu dia a dia”, explica Adriana. Os triângulos são outra opção. “Esses sutiãs mais levinhos e normalmente sem bojo, eles podem ser top ou não. São peças versáteis e ótimas para quem busca conforto”.

Quer algo mais estruturado? Vale pensar nos meia-taça, que ainda podem ser usados como outwear, em looks mais ousados e/ou com sobreposições. Se você estiver em busca de algo mais sexy, ela recomenda um corset. “Essas são peças mais estruturadas, com barbatanas e aros e acabam sendo menos confortáveis para um uso prolongado”, completa.

“A cinta-liga eu indico ter pelo menos uma no guarda-roupa, ela é uma peça chave se você gosta de sensualidade. Ainda na procura por itens que explorem a sensualidade, temos os negligês. Essas são robes mais sensuais e é sempre legal ter um até para compor com looks”.

Navegando entre o sexy e o versátil, tem também os bodies. “Eles possuem um papel bem similar aos bralettes, são ótimos tanto para o dia a dia quanto para momentos mais específicos”. Adriana sugere que é importante pensar em uma peça que vai fazer sentido com seus looks. “Se for algo mais especial, aconselho a investir num produto que transite diversas ocasiões”, completa.

E para se sentir maravilhosa sempre, vale fazer um exercício de escolher lingeries lindas todos os dias. Chega de deixar aquela calcinha de renda maravilhosa no guarda-roupa esperando o momento ideial.