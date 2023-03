Maneiras elegantes de utilizar lingerie como outwear

Nas semanas de moda de todo o mundo as lingeries como outwear, ou seja, o uso da lingerie como peça principal, reinaram absolutas. Essa tendência tem crescido muito nos últimos anos, e assim como qualquer outra, se reinventa. O sutiã apareceu como o primeiro da lista a ficar aparente, mas, em seguida, vieram as hotpants, meias-calças, corseletes (que no período do Renascimento eram utilizados pela aristocracia apenas como modeladores de cinturas) e bodies.

Mas, para muitas pessoas, é difícil encontrar a temperatura certa no termômetro entre ousadia e sensualidade e, por isso, a CLAUDIA escutou a influenciadora fashion, Mary Nuernberg, e a consultora de imagem e nossa colunista, Rachel Jordan, que comandaram um talk promovido pela Intimissimi Brasil sobre o assunto na Casa Clã neste sábado (11), para pegar dicas.

Lingerie como outwear de forma discreta? Aposte na sobreposição

Os looks com sobreposição estão muito em alta e prometem ser febre para os próximos meses. Utilizar um corselete ou um body de renda por cima de uma camisa ou uma camiseta é super bem visto e pode transformar um look elegante em algo fashionista com o uso de apenas uma peça.

Gala

Ultimamente, têm sido comum ver meninas de lingerie em eventos de gala. Isso porque, se combinadas da maneira certa, com peças mais pesadas, como as saias longas, fazem o look passar uma vibe sexy sem perder sua elegância.

Meia-calça

A meia-calça rendada pode trazer delicadeza à qualquer roupa, seja um vestido curto, ou um trench-colt para os dias mais frios – elas dão um ar de romance para a produção.

Sutiãs sem aro

Os sutiãs podem ser aliados na hora de montar um look outwear, principalmente os sem aro. Esses são elegantes e podem marcar presença como uma ‘underwear’ aparente: por baixo de camisas abertas, blazers decotados e com calças de alfaiataria.

Por baixo de tules também podem ser uma boa aposta. Além disso, esse tipo de sutiã é muito confortável, portanto muito bem-vindo em dias de trabalho.

Sleepwear

Quem nunca desejou sair de casa de pijama que atire a primeira pedra! Agora é o seu momento de brilhar: os sleepwears estão na moda e podem sim ser utilizados mesmo fora do seu quarto! As regatas de seda e até mesmo as rendadas podem montar um look incrível acompanhadas de calças jeans de qualquer lavagem e qualquer cor.

Além disso, as camisolas também foram feitas para sair de casa: basta ser criativo. Com um bom cinto, um blazer e uma bota, você pode transformar seu vestidinho comfy em uma roupa fashion.

Conjuntos de pijamas de seda? Eles podem ficar muito elegantes com um salto alto e penteado bem feito.