6 dicas para usar tênis esportivo em looks estilosos e criativos

Atemporais, confortáveis e versáteis, os tênis esportivos compõem as mais diversas coleções de sneakers. A procura pelos calçados aumentou desde a ascensão do activewear – “estilo que explora roupas do universo esportivo em outros contextos”, segundo a consultora de moda Tayná Dall’acqua – e da pandemia da covid-19, em decorrência de uma busca maior pelo conforto. Geralmente restritos ao percurso academia-casa, podem ser usados em outras ocasiões.

“Toda peça de vestuário é uma ferramenta criativa. A moda é, acima de tudo, um meio de comunicação: os elementos do seu look são como palavras que contam, antes de você dizer qualquer coisa, quem você é”, explica a especialista. Ela afirma ainda que, para usar algo de maneira inovadora, basta desviar a peça da rota de looks esportivos. Quer sair um pouco da rotina de visuais? CLAUDIA te ajuda!

Qual é o efeito do tênis no look?

Embora as impressões causadas pelo visual dependam de “n” fatores, o calçado passa uma imagem amigável e casual. Segundo Tayná, se você deseja parecer mais aberta e acessível, pode ser uma ótima opção. Ao misturar o componente a outros mais elegantes, você demonstra estar antenado às tendências, de acordo com ela, e aumenta o contraste, o que expressa maior criatividade.

Tênis + Vestido

Quem nunca se deparou com o dilema “tênis e vestido podem ser usados juntos?” que atire a primeira pedra! A dupla dinâmica, de acordo com a consultora, funciona muito bem! “Vestidos fluidos combinados a tênis são uma aposta quase sempre certeira”. Ela ainda lembra que repetição traz harmonia, por isso, aconselha combinar cores ou texturas do tênis com outras peças, pois “transmite intencionalidade, evitando que o look pareça desleixado”. Além disso, sugere que a pessoa esteja atenta ao dress code dos eventos.

Pura elegância!

Se você ama o clássico e deseja combiná-lo ao calçado esportivo, vai adorar a dica de Tayná: “procure tênis que reproduzam os elementos do estilo”. Conforme ela explica, os designs clássicos e formais são marcados por linhas simples, detalhes discretos, cores neutras e tecidos refinados. É isso que o tênis deve conter!

“O segredo para ter sofisticação enquanto usa algum item esportivo é buscar equilíbrio. Combinar seu tênis esportivo com peças de alfaiataria, como blazers e conjuntos, por exemplo, deixa o look adequado para o escritório, traz informações de moda e a dose certa de elegância”, completa Tayná.

Não tenha medo das cores

Falou em criatividade, automaticamente lembramos de peças supercoloridas, né? Aqui, você vai conquistar mais atenção e demonstrar mais personalidade. “Alguns tênis têm mais presença, geralmente os coloridos e robustos. Usar essas peças no seu dia a dia traz uma ar de criatividade”, explica a consultora de moda Gabriela Donato.

Aposte no monocromático

Quer economia de tempo e muita sofisticação? Aposte em um look monocromático! É justamente por muitas pessoas abandonarem essa opção, que ele se torna tão diferente dos demais e gera uma composição estilosa e criativa.

Entenda seu estilo

As dicas acima só vão fazer sentido se você entender qual é o seu estilo, o que gosta e qual imagem quer passar. “Entenda os modelos que combinam com você e o que quer transmitir”, pontua Gabriela.

Continua após a publicidade

Agora é o momento de usar seu tênis fora da academia!

Mais inspirações