Os cinco tênis mais raros e caros do mundo

Nas décadas de 1980 e 1990, o auge do basquete e do hip hop se refletiram na moda urbana, propiciando o surgimento da chamada cultura sneaker (tênis, em inglês), e esses sapatos viraram itens essenciais no armário de quase todo mundo, e aqueles produzidos em colaborações com atletas, artistas e outras marcas tornaram-se verdadeiras peças de desejo e até de coleção. A parceria entre a Nike e o jogador de basquete Michael Jordan, por exemplo, com a criação do icônico Air Jordan, além da música “My Adidas” do Run DMC, que rendeu uma parceria do grupo com a marca e vários modelos em homenagem aos rappers em anos posteriores são exemplos desse poder no street style. Atualmente, esses modelos mobilizam uma multidão de apaixonados, mais conhecidos como sneakerheads, que vivem, consomem e difundem essa cultura. No Brasil, a Droper, marketplace de venda e revenda de sneakers colecionáveis, um dos exemplares de maior valor já vendidos foi um modelo Off White x Jordan 1 Chicago, da Nike, que custou R$ 35 mil. Atualmente, o modelo mais caro à venda é a collab Tom Sachs x NikeCraft Mars Yard 1.0, avaliado em R$ 70 mil.

Se você acha os valores impressionantes, ainda não viu nada. Confira os cinco modelos de tênis mais raros e caros do mundo:

1. Nike Air Mag Back to the Future

O modelo clássico usado no filme de Volta para o Futuro, de 1989, teve uma rara versão lançada em 2016. Na plataforma americana StockX, apenas quatro unidades estão disponíveis e os valores variam de R$ 583 mil a R$ 23 milhões.

2. Air Yeezy 2 Red October

Desenhado pelo rapper Kanye West em colaboração com a Nike e lançado em 2014, o modelo raro chegou a ser leiloado por R$ 39 milhões na Inglaterra. Exemplares dele nunca foram comercializados no Brasil e os modelos não são vendidos por lojas oficiais, circulando em plataformas de revenda. Na StockX, o valor atual chega a R$9 milhões.

3. Nike SB Dunk Low Paris

O sneaker de 2003 contém gravuras do famoso pintor expressionista francês Bernard Buffet, que fez parte do grupo antiarte abstrata L’homme Témoin e possui cerca de 8 mil pinturas e gravuras criadas. Como a pintura representada no modelo foi cortada de forma diferente para cada par, cada exemplar é único. O valor de mercado ultrapassa os R$2 milhões.

4. Nike SB Dunk Low Freddy Krueger

Um dos exemplares mais icônicos da linha SB Dunk nunca foi oficialmente lançado no mercado. Produzido em 2007, em paralelo aos modelos Jason Voorhees Nike Dunk High e o ‘Dawn of the Dead’ Nike Air Trainer One, o sneaker é uma homenagem a um dos vilões mais queridos do universo do terror e, por sua raridade, é avaliado em cerca de R$522 mil.

5. Nike SB Dunk Low Yellow Lobster

O modelo de 2009, uma colaboração entre a Nike e a CONCEPTS lançado em cores variadas como azul, roxo, vermelho e amarelo, é tão exclusivo que apenas 36 pares foram produzidos e não foram vendidos nos canais oficiais, mas presenteados apenas para amigos e familiares da marca em comemoração ao lançamento do modelo na versão em azul. Apenas duas unidades estão disponíveis na plataforma StockX e o exemplar é avaliado em cerca de R$ 239 mil.

