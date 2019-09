Look esportivo fora da academia

Dia a dia

Há tempos que moletom não é mais para ficar em casa – se tiver uma cor linda como esta então! Troque o tênis por sandálias, escolha uma bolsa estruturada e um top neutro. Não tenha medo de misturar estilos.

Despojada

As jaquetas corta-vento, de material leve, são ideais para dias com variação de temperatura. Práticas, podem ser levadas na bolsa. Vão bem com legging, jeans e até saia lápis de tecidos mais finos.

Tenha em casa

1. Calça de sarja, Levi’s, R$ 219,90*

2. Sandália de lona, Fiever, R$ 258*

3. Top de malha, Dzarm, R$ 59,99*

4. Calça de moletom, Adidas, na Farfetch, R$ 445*

5. Blusa de náilon, Osklen, na Farfetch, R$ 349*

6. Óculos de acetato, Josefina Rosacor, R$ 119*

7. Tênis de náilon e couro, Vert, R$ 490*

8. Moletom, Tommy Hilfiger, R$ 500*

9. Bolsa de náilon, FYI, R$ 378*

10. Brincos de prata, Vivara, R$ 200*

11. Calça de poliamida, Lygia & Nanny, na Farfetch, R$ 113*

12. Bolsa de couro, Via Mia, R$ 299*

13. Calça de náilon, Amaro, R$ 189,90*

14. Bolsa de material sintético, Via Uno, R$ 129,90*

15. Sandália de couro, Birkenstock, R$ 429,90*

16. Tênis de náilon e couro, Adidas, R$ 550*

*Preços consultados em agosto de 2019. Sujeitos a alteração.