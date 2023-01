8 formas de usar bermuda no trabalho

O verão estava tímido em solo brasileiro, mas ele decidiu dar as caras nos últimos dias – que estão ensolarados, quentes e pedem por roupas arejadas. Sabemos que nem todo ambiente profissional permite produções com peças mais curtas e reveladoras, mas isso não significa que você precise comprometer o conforto térmico. Como o calor é um dos maiores inimigos deste tipo de look, trouxemos inspirações de como usar bermuda no trabalho, com um teor formal e também descontraído, se possível.

Assim como outras peças diferenciadas (leia-se, que nem todo mundo cai nos encantos), essa pode ser elegante e favorecer seu outfit. Pode confiar! Confira abaixo 8 formas de usar a peça para te inspirar. Lembrando que, para ter mais formalidade e se adequar ao escritório, é importante investir em materiais nobres e em um bom corte – então prefira as de alfaiataria ou linho.

Bermuda com regata e salto alto

Não sabe com o que combinar a bermuda? Uma regata básica, especificamente aquelas soltinhas de algodão, malha ou cetim podem te salvar. Acompanhe com um salto (que pode ser colorido para dar um charme extra) ou um Oxford, que são apropriados para o ambiente profissional.

Uma t-shirt também é muito bem-vinda

Quem não tem uma t-shirt branca no armário? Básica e fácil de usar, ela vai bem com as bermudas de alfaiataria. Dá para combinar, ainda, com blazer (que dá uma camada extra de formalidade e é perfeito para o comecinho da noite, quando as temperaturas costumam baixar) e completar com um sapato como mule, Oxford ou mocassim.

Bermuda com camisa

E, claro, impossível pensar em trabalho sem a clássica camisa – que, aliás, é a parceira perfeita para a bermuda de alfaiataria ou linho levinho.

A bermuda jeans também é elegantérrima

Peças mais estruturadas ficam ótimas com bermudas, de alfaiataria ou jeans. Na imagem, temos um exemplo com camisa de manga longa, que é sempre muito aceita no trabalho. Se o calor apertar, dá para dobrar ou investir em uma de manga curta.

Aposte no conjuntinho

Não quer perder muito tempo pensando no look? Os conjuntinhos de bermuda e blazer ou camisa são grandes pedidas! Se for listrado, ponto extra, já que a estampa é entendida como um clássico. Fique de olho apenas no comprimento da mesma, que deve estar de acordo com a política da empresa. Nos pés, opções mais formais, como Oxford.

Bermuda de couro com regata

A escolha do tecido é bem importante na hora de trazer elegância para os looks. Muita gente costuma pensar no couro como uma opção para o inverno, mas a verdade é que hoje ele já consegue te deixar confortável no calor. O material é nobre, e deixa o look arrumado.

Bermuda com blazer

Blazer acompanhado de bermuda é uma das combinações mais práticas. A terceira peça deixa tudo mais chique e ajuda quando o ar-condicionado do trabalho está muito gelado.

Bermuda com blazer social

Se o calor estiver puxado, os coletes entram como uma boa substituição. Que tal? Achamos chique e leve!