Como escolher a bolsa ideal para a sua rotina

Alguns ditados dizem que para conhecer bem uma mulher basta visualizar o modelo de sua bolsa e o que tem dentro dela. Isso pode até ser um grande mito sobre nós, mulheres, porém é verdade que o acessório é um companheiro quase que inseparável. E, claro, o modelo escolhido tem sim muito a dizer sobre a nossa personalidade e necessidades.

Pensando em diminuir a dificuldade de encontrar a bolsa perfeita, conversamos com as especialistas em moda e estilo Ana Vaz e Brenda Lima para compreender um pouco mais sobre esse universo dinâmico.

Os diferentes modelos de bolsas

Existe uma infinidade de formatos e modelos de bolsas que, segundo a stylist Brenda Lima, podem ser interpretados como modelos “usuais” e “menos usuais” para cada tipo de ocasião e estilo pessoal.

“Elas vão desde clutches até as bolsas curtas, as famosas tiracolo, e esse número vive em constante mudança, pois as pessoas vão criando sempre novos modelos e trazendo novidades para o mercado”, conta a especialista de moda em grandes produções audiovisuais brasileiras.

Continua após a publicidade

Já Ana Vaz, consultora de moda e estilo há 21 anos, explica que mesmo com tantos modelos, o ideal é priorizar sempre a praticidade.

“Não há necessidade de haver um determinado padrão em relação ao uso de cada modelo, para cada ocasião, mas vale pensar na nossa rotina para entender qual modelo mais se adapta ao nosso estilo de vida e rota”, explica.

Continua após a publicidade

Tamanho da bolsa

Existe apenas uma regra quando o assunto é modelo de bolsas: o seu tamanho. Ana explica que esse será o fator principal para determinar o tipo ideal de bolsa para a sua rotina.

“Precisamos fazer um recorte sobre qual tipo de rotina estamos vivendo. Por exemplo, uma pessoa que trabalha na área da tecnologia e precisa estar sempre com o seu laptop precisará de um espaço maior, ou seja, para esta ocasião a mochila seria o ideal para atender suas principais necessidades, atrelando sempre o conforto e a praticidade”, explica a consultora.

Continua após a publicidade

E Brenda complementa: “Antes de escolher um modelo, verifique quais são os itens necessários para o seu dia a dia. Isso conta muito na hora de escolher o tamanho e modelo que irá complementar seu look. Um bom exemplo para praticar essa dinâmica seria a ocasião de ir a uma festa: levamos pouquíssimos itens. Uma clutch, por exemplo, é mais do que suficiente para a ocasião e poderá te deixar ainda mais elegante. Agora se a ocasião é uma balada, a bolsa shoulder ou uma pochete faz com que você fique mais à vontade para dançar e aproveitar a noite toda”, acrescenta.

Observe todos os seus itens pessoais, como carteira, chaves, nécessaire, celular, e espalhe-os sobre uma superfície plana. Desta forma você poderá imaginar um compartimento que seja o suficiente para guardar todos estes itens.

Além disso, é importante caracterizar sua rotina e os principais trajetos do seu cotidiano, assim você irá desejar a bolsa ideal para sua rotina e compromissos, sem que ela te deixe na mão (literalmente).

Continua após a publicidade

Sapatos e bolsas precisam combinar?

Quem nunca ouviu falar na regra clássica da moda sobre combinar os sapatos com a bolsa, não é mesmo? Pois saiba que esta regrinha pode não ser mais tão usual assim. Ana conta que combinar a bolsa com os calçados pode exaltar a tradicionalidade de um look, com suas ressalvas, claro.

“A combinação pode ser um ótimo recurso para organizar o visual, que muita das vezes é mais casual, trazendo consigo a repetição de cores para o look, tornando-o mais tradicional. Então você pode sim fazer combinações, porém não é uma obrigatoriedade, muito pelo contrário, pode ser uma forma eficaz de categorizar e organizar o seu look”, exemplifica Ana.

Você também pode ampliar as possibilidades de combinações para outros diversos acessórios que complementam o seu estilo, como, por exemplo, cintos, chapéus e até mesmo colares e brincos. Vale de tudo!

Escolher a bolsa ideal pode ser mais fácil do que você imagina. Mas lembre-se, o modelo certo é aquele que te deixa confortável, pronta e linda para qualquer ocasião e imprevisto. Inspire-se e deixe a sua criatividade tomar conta do seu estilo!

Continua após a publicidade