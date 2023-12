Moda verão: tendências e dicas para a estação

Tchau, primavera! O verão está cada vez mais próximo, dando início à temporada de biquínis e bronzeados no dia 22 de dezembro – e se tem algo certeiro é que precisamos nos preparar para o sol incessante, as ondas de calor e, claro, a chegada do Ano Novo! Para isso, reunimos aqui as principais tendências de moda verão para 2024.

Das mini saias aos croppeds, a estação reforça tudo aquilo que conhecemos da primavera (mas, claro, de uma maneira ainda mais quente), como o sol, as flores, o ar salgado das praias e as marcas de biquíni mas, além de tudo isso, novas oportunidades para trazer o glamour.

Ana Vaz (@anavaz_imagem), consultora de estilo e idealizadora da Butique de Cursos, para desvendar as principais tendências (e algumas dicas) para arrasar durante o verão! Veja só:

Cores perfeitas para o verão

É inegável que existem algumas cores que, inevitavelmente, nos remetem ao verão: amarelos, laranjas e, em certos casos, até o rosa.

Mas os tons de verão, apesar de clássicos na história da moda, vêm se reinventando de maneira constante. “A gente dá um grande destaque para as tonalidades claras, além dos brancos e os crus. E, nessa época no Brasil, as cores vibrantes mais claras acabam ganhando espaço, como o coral, laranja e amarelo vivo”, aponta a consultora de estilo.

Se você não sente certeza sobre os brancos e os crus, lembre-os em peças de macramê e crochê ou, também, das passarelas da SPFW N56. O desfile da SAU, marca de moda praiana que debutou este ano no evento, apresentou uma coleção perfeita para um dia de praia – ou para um dia extremamente caloroso – repleto de peças brancas e creme.

“Eu acho que a gente pode estilizar as cores claras para ganhar conforto térmico, trazendo tudo para o monocromático. Uma cor clara só, da cabeça aos pés, ou várias cores claras. A gente pode coordenar, para quem precisa de um ar um pouco mais formal, essas cores claras à cores escuras. Esse autocontraste entre claro e escuro pode ser bastante interessante para comunicar uma certa potência, uma dureza”, reflete Vaz sobre as tonalidades mais claras.

Mas nem tudo são cores claras, não é mesmo? O verão é a estação perfeita para apostar em cores radiantes (especialmente aquelas que vão destacar o seu bronzeado). Ana aconselha o uso de peças alaranjadas, especialmente a peach fuzz, eleita a cor de 2024 pela Pantone.

A profissional também fez menção a uma tonalidade que promete ser a aposta do verão: o verde lima ou, em tonalidades mais cítricas.

A cor vem se tornando uma das grandes promessas de 2024, dando um toque de luz às composições com ajuda de um bom dia de sol. “Esses verdes mais próximos do lima são cores que estão bastante relevantes e irão prevalecer no verão, ganhando relevância na moda”, coloca.

“Pensando nas cores mais vivas, vale ponderar desde a opção de trazer os vivos monocromáticos da cabeça aos pés, comunicando atrevimento, coragem, autoconfiança, vitalidade, até contrastando aos neutros claros. Por exemplo, o lima com o branco, lima com o cru, os laranjas e corais também com o branco e o cru, são combinações extremamente versáteis neste verão”, indica a profissional.

Estampas para o verão

Não se engane, o verão também é conhecido por trazer estampas inovadoras! “Quando a gente pensa em estampas de verão, temos diversas que são características da estação, como os florais grandes, marcantes e em alto contraste de cores. A gente também tem o xadrez ganhando espaço, especialmente o madras, que tem esse perfume indiano que se conecta com o boho”, começa Vaz.

Dentre os verdadeiros clássicos da estação, a especialista destaca o retorno do poá , além das listras, os tie dyes e os ombrés, que têm uma grande conexão com o perfume boêmio.

“As estampas, muitas vezes, são percebidas como menos versáteis do que os lisos. Na verdade, não são menos versáteis. A gente pode ter um guarda-roupa bastante estampado e bastante versátil. O que eu aplico, na verdade, é um número amplo de técnicas de coordenação para as minhas peças estampadas. Então, a gente pode pensar que uma peça estampada pode ser coordenada com uma outra lisa”, explica Ana.

Para essa coordenação, você pode começar com a cor exata da sua estamparia ou, também, com cores dentro dessa mesma paleta de tons – o chamado composê de estampas.

“Além disso, dependendo das nossas intenções de imagem, eu posso trazer leveza trazendo o branco, por exemplo, ou neutros. Vamos chamar de acromias, o branco traz mais leveza, o cinza menos e o preto menos ainda”, aponta.

Mas, para quem tem um pouco mais de ousadia na hora de comprar as roupas, você também pode aproveitar para realizar o famoso mix de estampas: Quanto mais semelhança entre as estampas, sem contar o tamanho (é legal a gente hierarquizar), mais harmoniosa tende a ser a coordenação.

Tecidos e modelagens para o verão

Os tecidos têm alta relevância na moda verão, por serem os maiores responsáveis por fornecer durabilidade e conforto – além, claro, de conforto térmico.

“No verão, as peças têm que ter um excelente conforto térmico. Temos que dar preferência para peças feitas com predominância de fibras como o algodão, o linho e a viscose, que tem um conforto maior para esse momento do ano do que as peças feitas em poliéster, que é sintético. Por exemplo, a viscose, e liocel são artificiais, já o linho, o algodão e a seda são fibras naturais” aponta sobre a matéria prima de verão.

Dentro desse aspecto, a modelagem tem grande importância! Quando falamos em modelagem de verão, existe uma que se destaca dentre todas as outras: a soltinha, ou seja, a que tem menos aderência ao corpo.

“A gente tem um espaço para o ar circular, aquela peça não está em contato direto com o corpo, e, aí, até em função disso, algumas fibras que fazem a gente sentir mais calor, como as fibras sintéticas, acabam ganhando uma respirabilidade melhor e um conforto térmico maior”, coloca Vaz.

Por isso, pense em dar prioridade às peças soltas com tecidos frescos! Que tal apostar em um vestido longo sedoso? Ou, também, saias midi – mas, se você curte uma pegada mais curta, não deixe de testar as peças mini.

As tendências para o verão/24

Apesar de existirem os clássicos de verão, também existem as tendências, não é mesmo? Dentre as abordagens possíveis está a moda handmade, dando destaque ao artesanal, como o macramê e o crochê, que são a cara de um dia de praia, destaca a profissional.

“Uma outra peça que é destaque para esse verão e deve se manter aí para as próximas estações, é a bata. As batas estão voltando, estão ganhando as lojas de departamentos fast fashion, quer dizer que elas já estão por aí e elas devem continuar importantes. São uma modelagem que a gente não via há bastante tempo, e que é muito adequada para o nosso clima”, finaliza.

E, agora, estamos prontas para o verão, de uma maneira totalmente fashion!

