3 biquinis perfeitos para usar no verão; Roube o Look

Temporada de pouca roupa à vista! Esqueça as mangas longas e calças grossas, é hora de colocar os biquínis para curtir o melhor do verão. Na estação mais quente do ano, nada melhor do que se inspirar nas musas Angelica, Bruna Marquezine e Letticia Muniz para montar seu look para a praia, certo? Pensando nisso, este Roube o Look é com elas

Às fãs de vermelho

Para apaixonadas por verão, o maiô é peça de banho indispensável no guarda-roupa. Além de mais confortável, ele garante um visual prático às mulheres que buscam praticidade para ir à praia. Não à toa, Angélica já tem seu modelo.

Modelo cortininha, por favor!

Se você, assim como Bruna Marquezine, não dispensa o quadriculado, pode apostar na estampa para os próximos meses. Destaque para a escolha da calcinha ser mais clara que a parte superior, ótimo para variar na combinação.

O azul-bebê é tendência

Não é novidade: o azul-bebê chegou para ficar! Nada melhor, então, do que se inspirar na produção de Leticia Muniz, que ousou ao incluir uma calça jeans ao look.

Já comprou o seu?