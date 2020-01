Casaco xadrez: saiba como combinar a peça da estação

Casaco, Topshop, R$ 550. Óculos, Max Mara, R$ 900. Colar, Gabriela Pires (na ATT), R$ 285. Camiseta, J.Chermann, R$ 168. Calça, Thelure, R$ 348. Bolsa, Prada, R$ 11.200. Sandália, Arezzo, R$ 239,90.

Foto: Divulgação

Quem tem um estilo mais moderno pode misturar o casaco com outras peças despojadas, como jeans rasgado e t-shirt. A calça clara dá leveza à produção, que é perfeita para ser usada à luz do dia. Não se esqueça dos acessórios – eles são indispensáveis para arrematar o look. Cores vibrantes são muito bem-vindas!

Casaco, Topshop, R$ 550. Vestido, Guaraná Brasil, R$ 158. Bolsa, Zeferino, R$ 1.898. Brincos, Balonè, R$ 29. Sandália, Luiza Barcelos (no OQvestir), R$ 469.

Foto: Divulgação

O casaco xadrez é o complemento ideal para o vestido preto. Aliás, o little black dress é um ícone do guarda-roupa, vale apostar. Se estiver muito frio, troque a sandália por uma ankle boot e coloque uma meia-calça. A bolsa laranja é prática, e o tom é must da temporada.

Casaco, Topshop, R$ 550. Camisa, Nautica, R$ 327,80. Sapatilha, Schutz (no OQvestir), R$ 200. Colar, Gabriela Pires (na ATT), R$ 625. Bolsa, Olook, R$ 229,90. Calça, John John, R$ 398.

Foto: Divulgação

O xadrez não precisa ser a única estampa da produção! A sapatilha de oncinha forma uma composição com informação de moda e conforto garantido. Escolha uma camisa branca para equilibrar e dar um toque elegante. Para finalizar, opte por um colar fino, que enriquece sem pesar.

Casaco, Topshop, R$ 550. Camiseta, J.Chermann, R$ 198. Bota, Ellus, R$ 519. Saia, FIT, R$ 630. Bolsa, Miu Miu, R$ 5.210

Foto: Divulgação

O inverno é a época ideal para usar couro. Misturar materiais é truque de styling que funciona bem nesta estação, já que o frio pede camadas de roupas. A camiseta tem pegada divertida e a bolsa pequena é ideal para a noite – afinal, menos é mais!

Uma seleção de looks de street style com xadrez, a padronagem clássica do inverno!