5 modelos de casacos para o inverno e como usá-los

Atrás de ideias de como vestir diferentes tipos de casacos para o inverno? O stylist Gustavo José indica cinco modelos, entre mais clássicos e outros que são tendência, e diferentes formas de usá-los.

Entre eles, aparece o trench coat – um clássico da moda que nunca perde o seu charme e pode figurar visuais descolados ou mais comportados. “A gente não tem um inverno muito frio portanto acho inteligente investir em peças-chave atemporais e funcionais, que continuem no seu guarda-roupa por um longo tempo”.

Confira, abaixo, 5 modelos de casacos e como usá-los:

Trench Coat

“O mais clássico de todos é o trench coat, pela funcionalidade, por trazer um ar sofisticado, barrar o frio e, se voltarmos na história, era um casaco para repelir a chuva”, aponta Gustavo. Ele sugere apostar nas cores caramelo ou preta, que não saem nunca de moda. “A gente pode usar com uma pegada mais urbana, com um conjunto de moletom de capuz para fora, que passa sensação de conforto”, disse. Ele indica completar o look com um par de tênis.

Outra possibilidade é seguir o visual clássico, de essência francesa, com camisa, calça jeans curta ou de alfaiataria e um sapato tratorado ou scarpin.

“O trench também funciona com vestido de manga comprida, em visual mais noturno, e eu colocaria uma bota de cano mais alto”, diz. “Também arregaçaria a manga do próprio vestido sobre o trench, que usaria aberto”. Em dúvida sobre bolsas? “Eu gosto de usá-lo com bolsas médias”.

Puffer Jackets

“São essas jaquetas acolchoadas, fofinhas que entregam um look fashionista, super estiloso e trazem sensação de aconchego, conforto, mas com informação de moda”, explica Gustavo. “Para essa tendência, eu investiria nas cores marrom, preto ou mais fortes, vibrantes.”

O stylist recomenda também seguir pelos comprimentos curto, na altura da cintura, ou mais compridão. “Eu colocaria a jaqueta puffer com uma camisa, calça jeans, tênis e uma bolsa pequena, como uma baguete, além de acessórios de groumet, que são correntes”. Outra opção, diz, seria usar a jaqueta com uma blusa de gola alta por baixo, saia curta de alfaiataria e bota over the knee (acima do joelho). “

Blazer

“Outra onda forte atual é do blazer, eles deixaram de ser desestruturados, meio desgrenhados agora estamos em uma tendência de modelos mais alinhados, com corte impecável”, disse. Para essa peça, Gustavo indica usar o conjunto (blazer e calça) marrons acompanhado com uma camisa branca e um suéter com um ponto de cor. “Como lilás ou laranja, para acender um ponto de luz e textura”, explica. E para completar, opte por um par de tênis e uma bolsa média de formato geométrico.

“Outro clássico é o blazer de padronagem, com pied de poule ou xadrez, e eu o vestiria sobre uma blusa com gola mais alta, saia bem curta, e fecharia o blazer com um cinto marcando a cintura”, disse. “Optaria por um coturno e meia fina e, se fosse uma mulher mais descolada, vestiria ainda um boné, dando um ar meio Céline.”

Outra opção, indica o expert, é combinar o blazer com calça cargo – uma tendência forte da temporada -, top cropped, bota tratorada e, para um visual mais urbano, completar com uma bolsa acolchoada, de tamanho médio. Para acessórios, aposte em correntes no pescoço, brinco de argola, e anéis.

Casaco de pelúcia (pele fake)

Seja com animal print, de zebra ou onça, ou nas cores off-white, marrom, verde ou rosa, a peça pode ficar bem moderna. Gustavo sugere usar na cor off-white com um top que mostre um pouco de pele, minissaia de cor vibrante, em rosa pink ou verde limão. Para calçados, indica bota over the knee, ou de cano alto.

Em um visual mais clássico, aposta em casaco na cor verde menta, mais clarinho, com uma blusa (lisa, de listras ou xadrez), calça de alfaiataria branca, modelo reto e um sapato tratorado, para dar um peso. “Finalizaria com uma bolsa baguete”, aconselha.

Blazer de couro

Feito em couro ou poliuretano, essa peça é uma opção versátil de casaco. “Tanto pode compor algo chique como fashionista, fetichista, ela vai para todos os cantos”, diz Gustavo.

Ele sugere usar o blazer com camisa branca, calça de alfaiataria com pregas e um sapato tratorado ou até mesmo uma bota de bico fino de salto alto.

Outra opção é seguir em um comprimento mais longo de blazer e vestir com um top cropped de gola alta, calça preta reta (ou jeans mais pesado), com uma bolsa baguete e óculos estilo anos 90. “O blazer de couro foi uma tendência no final dos anos 80, início dos 90, então traria um ar dessa era”, pontua.

Para um visual mais jovem, é possível combinar o blazer com uma camisa oversized com estampa de banda ou desenho animado, que estão em alta. “Usaria a camisa como se fosse um vestidinho, e o blazer pode ser aberto ou fechado”, disse. Como acessório, aposte em bolsa pequena, de forma geométrica, além de correntes e sapato tratorado ou coturno.