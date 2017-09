Dicas para unir conforto e estilo com a calça cargo

Febre dos anos 1990, a calça cargo é o tipo de peça que funciona para dias em que o conforto torna-se prioridade na rotina.

O caimento hiperconfortável da calça cargo faz dela uma peça versátil e permite unir conforto e estilo. O truque é combiná-la a itens que deixem o look sofisticado, como a sandália de salto alto, ou despojado, como o tênis e a camiseta.

Com salto alto

Aproveite a calça cargo para usar naquele em dias que pedem conforto no escritório. O truque é combinar a peça a uma camisa de seda e uma sandália de salto alto.

Com tênis

Para deixar o look bem despojado, a dica é harmonizar a calça cargo com peças que tragam estampas descontraídas, como esse casaco de crochê e, nos pés, aposte em um tênis branco para trazer estilo ao visual.

Com camiseta

A calça cargo combina muito bem com jaqueta branca e uma camiseta mostarda.

O contraste entre o tom escuro da calça e as cores vivas do casaco e da camiseta deixam o look bem alegre.