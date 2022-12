Malas inteligentes: aumente a capacidade das suas bagagens

Viajar é realização de sonho, espaço para aventura e momento dedicado a conhecer novos lugares. Mas também te desloca do conforto, marcado pelo acesso a todo o seu acervo de vestuário, para um ambiente limitado, registrado por um simples objeto: a mala. Nem sempre isso é digno de preocupação, mas a falta de espaço para roupas que façam as pessoas se sentirem bem durante esse processo tem capacidade de criar dores de cabeça enormes. Como levar diversas opções, sem precisar sair com o guarda-roupa por aí? Calma! Um problema só é um problema quando tem solução, e esse daqui tem.

Para resolver de vez as reclamações e dificuldades surgiu a técnica da mala inteligente, que pode ser definida como “uma bagagem eficiente preparada com antecedência que considera uma série de fatores, como o destino, a época do ano, a quantidade de dias, os eventos e a condição climática”, segundo a personal closet styling Luiza Oliveira.

A lista sofre mudanças conforme o perfil de cada pessoa, pois cada um tem necessidades específicas ‒ enquanto um precisa de medicamentos controlados, lentes de contato podem ser cruciais para outros, por exemplo. A profissional explica que o planejamento da mala só acontece quando a organização da viagem está completa, pois é essencial ter todas as informações sobre esta segunda.

Na prática, é indicado levar a menor quantidade possível de sapatos e bolsas, apostando em opções diferentes entre eles, pois são objetos volumosos e têm a característica de ser facilmente combinados com diferentes peças. Além disso, abusar dos acessórios, de acordo com a personal, é uma ótima saída, uma vez que eles agregam complexidade às roupas e, paralelamente, não as deixam com a mesma cara de sempre.

Transferir parte dos seus produtos de beleza para potes menores é mais uma das maneiras para quem pretende economizar espaço, afinal você não vai usar 100% deles lá, então não precisa de tudo. Do ponto de vista das roupas, é importante que você crie combinações de uma mesma peça com várias outras, para otimizar a capacidade delas, além de fazer truques de styling.

Os itens que remetem a autenticidade das pessoas não devem ser esquecidos. “Não adianta ter as peças, sem se sentir confortável para usa-las.” Essa observação implica na necessidade de possuir dimensão sobre seu estilo e o que gosta, Luiza pontua. “É comum encontrar casos de aquisições que não fazem sentido nem para viagem, nem para o restante da vida. Assim, é importante que as pessoas se atentem sobre o que estão adquirindo”, completa.

Ao falar sobre economia de espaço em malas, é normal lembrar do debate sobre repetir roupas ou não. Nesse caso, felizmente, a especialista explica que todo mundo pode ficar satisfeito, desde que saiba que vai abrir mão de algo independente da escolha que faça: um perde por ter que levar mais peso e ficar sujeito a cobranças adicionais; o outro precisa desembolsar dinheiro para a lavanderia, caso o número de dias que vai ficar seja maior do que o de looks. De todo modo, é possível otimizar suas escolhas e levar apenas o que você vai usar.

Os benefícios, ainda implícitos neste texto, ficam claros com as falas da profissional: “a mala traz vantagens por uma série de fatores, pois você planeja, organiza e institui o destino de cada item. Esse registro prévio, inclusive, ajuda em casos de perda ou extravio.”

Para ela, ainda é possível diminuir a quantidade de compras, muito comum antes das pessoas viajarem, além de poupar tempo porque não é necessário pensar nas combinações durante a viagem. Um acréscimo para quem ainda está no início dessa longa jornada de estilo próprio, é contratar um consultor de malas, que também colabora para tirar aquela impressão de sempre estar usando a mesma coisa, a partir de truques.