Saiba o que é um armário cápsula e como ter um em casa

Seja em qualquer âmbito de nossas vidas, a tendência do momento é pregar pela sustentabilidade e consumo consciente. E é claro que na moda não seria diferente. O termo “armário cápsula” ficou mais conhecido nos últimos tempos e vem com a proposta de trazer um guarda-roupas com menos peças e extremamente eficiente.

+ Conheça o upcycling, técnica que renova sua roupa desgastada

O termo surgiu na década de 1970 com a estilista Susie Faux, mas viralizou após a blogueira americana Caroline Joy, do Un-fancy.com, adotar o estilo de vida. Ela escolheu 37 peças do armário para viver durante alguns meses. O número pode parecer alto, mas tente contar quantas peças existem no seu armário. Você perceberá que é um volume bem reduzido!

A dúvida de muitos ao adotar o armário cápsula é a limitação dos looks. Entretanto, por ter menos possibilidades, você acaba criando diferentes combinações que resultam em visuais extremamente diversificados.

Como montar um armário cápsula

Para entrar de cabeça nesse novo estilo de vida, primeiro é preciso definir quantas peças de roupas o seu armário terá. Não há um número ideal, mas tente trabalhar com 33 peças.

Depois, liste o que costuma usar no seu dia a dia. Anote quais roupas você mais usa para ir ao trabalho e sair com as amigas, por exemplo. Seja sincera consigo mesma, pois este momento é decisivo ( nesta etapa, vale recorrer às dicas de Marie Kondo ).

Eleja as peças essenciais no seu guarda-roupa, como uma calça confortável, uma camiseta que combine com tudo, um casaco para usar nos dias mais frios e um sapato confortável e versátil.

Parte do armário-cápsula da Gabriela, do Teoria Criativa.

Algo que pode te ajudar na organização é montar um catálogo. Registre em algum lugar o que você tem no armário, assim sempre que tiver que montar uma combinação você saber o que vai usar. Isso vai te poupar muito tempo e te auxiliar nos dias em que você pensa que não tem nada no armário.

E aí, que tal começar o plano de um consumo mais consciente agora mesmo?

Leia também: 5 motivos para assistir a série de Marie Kondo na Netflix

+ Alerta tendência: casaco de pelúcia é como um abraço quentinho

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA