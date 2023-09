O que é workleisure e como usar?

A tendência workleisure ganhou força nos últimos meses, em um mundo onde trabalho está se tornando cada vez mais fluído. Estamos falando da junção de “work” (trabalho) e “leisure” (lazer), que mostra uma nova maneira de compreender o guarda-roupa profissional. Após pandemia de Covid-19, a linha entre o que usamos no escritório e em casa está se tornando mais tênue, e isso pode ser bom.

“Workleisure vem sendo apontado como a nova tendência para a roupa de trabalho. O home office e o trabalho flexível redefiniram a categoria de roupa de trabalho, trazendo mais conforto, mas também misturando com peças mais formais ou sofisticadas”, explica a consultora e pesquisadora de moda, Carol Garcia.

O conforto é fundamental também no escritório e não é preciso abrir mão do estilo para isso. “Na verdade, a moda no ambiente de trabalho já está se movendo em direção ao casual há algum tempo, mas a pandemia foi importante para trazer em movimento de forma mais definitiva”, completa a estudiosa.

A versatilidade é uma das premissas dessa nova forma de encarar o look profissional. É possível transitar entre diferentes eventos sociais com blazers, tênis confortáveis, camisas sociais e calças mais amplas, que transmitem conforto sem deixar a elegância. A mistura de estilos proporciona uma sensação de autenticidade e conforto.

“O termo brinca com o já estabelecido athleisure e também tem a implicação do conforto. Mas é mais criativo do que o ‘traje de negócios casual’, que geralmente é apenas um terno com um paletó e tênis“, continua Carol Garcia. Esse visual mescla peças esportivas com outras mais sofisticadas, resultando em um estilo moderno.

“Falando sobre as características do athleisure, vamos começar pelo que ele não é: qualquer coisa que possa ser confundida com roupa de dormir ou de academia“, pontua a pesquisadora, que completa que são peças que não trazem uma silhueta rígida, como ombreiras ou cintura muito marcada.

Quais peças fazem parte do workleisure ?

O workleisure oferece um gama de opções de roupas com tecidos práticos que unem conforto com funcionalidade. É possível expressar sua personalidade e sentir-se confortável ao mesmo tempo, em um look que condiz com o ambiente de trabalho. Nada de ficar incomodada com um cós alto de uma calça que está muito justa ou com um colarinho desconfortável de uma camisa.

“O workleisure começa com as peças básicas do guarda-roupa casual (camisetas, pulôveres, calças esportivas) construídas em materiais e detalhes adequados para o escritório. Isso significa que cinturas elásticas são aceitáveis, mas apenas se forem feitas em tecidos como seda, linho, lã, ou riscas de giz, que sugerem um tipo diferente de formalidade”, explica Carol. “Tecidos um pouco mais estruturados. Camisetas adornadas com bordados. Jaquetas com a estrutura desconstruída, para que se pareçam mais com camisas, mas que ainda sejam jaquetas, e camisas com um toque de fluidez”, completa a pesquisadora.

Esse é um reflexo da evolução do ambiente de trabalho e da nossa noção de moda, em uma boa união de funcionalidade, conforto e versatilidade, sem comprometer a elegância da aparência profissional. Abaixo, confira mais exemplos para se inspirar!