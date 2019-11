Alerta tendência: saiba como usar a saia pareô

Você pode não reconhecer pelo nome, mas com certeza já deve ter visto e, até mesmo, usado uma saia pareô. Ela tem a cara de uma saída de praia e é uma peça com um nozinho na cintura.

Apesar de ser muito conhecida por seu uso em look praianos, este modelo de saia é muito versátil e já ganhou o coração de muitas influenciadoras. A saia pareô invadiu o street style e está presente em muitas combinações que vão além de biquínis e maiôs.

Para aderir à tendência da estação, você pode optar por comprar as versões com tecidos mais nobres ou pode improvisar e criar um tipo de pareô com um lenço. O resultado fico com um aspecto despojado e, ao mesmo tempo, muito elegante.

Na praia, os modelos que mais fazem sucesso são os transparentes e versões curtas. Já na cidade, as versões com fendas discretas e tecidos sem transparência são ótimas opções.

A saia pareô funciona até mesmo para ir trabalhar. Você pode escolher um salto alto de bico fino combinado com um modelo midi ou, nos dias mais quentes, escolher versões mais fluidas combinadas com uma flatform.

Tenha em casa

1. Saia Pareô Midi Flores, Riachuelo, R$ 59,90*

2. Saída de praia saia torção, Amaro, R$ 189,90*

3. Saia feminina pareô preta, C&A, preço sob consulta*

4. Saia-short efeito camurça, Zara, R$ 149*

5. Saia midi transpasse com recortes, Amaro, R$ 169,90*

6. Saia pareô com listras, Zara, R$ 199*

7. Knotted wrap skirt, Zara, R$ 199*

8. Saia Pareô Estampada, Renner, R$ 139,90*

*Preços consultados em novembro de 2019. Sujeitos a alteração.

