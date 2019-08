Com o fim do inverno se aproximando, já está na hora de pensar no que será tendência no verão, não é mesmo? Um modelo que está voltando com tudo para os dias mais quentes é a rasteirinha com tiras mais largas e presa ao dedão, que fez sucesso no passado.

O sapato chegou em uma nova versão, muito mais moderna. Agora com estampas em animal print e com aplicação de lantejoulas. Tudo para ficar ainda mais estilosa nos dias mais quentes.

A blogueira Thaynara OG foi uma das famosas que já aderiram à rasteirinha. Como ela tem um estilo mais despojado e monta looks mais voltados para os dias mais quentes, ela escolheu o modelo para complementar o visual. O sapato foi ideal para encarar um longo dia de caminhada pelo fato de ser muito confortável.

Para já entrar no clima do verão e começar a preparar os looks, confira 6 modelos da rasteirinha que vai fazer o maior sucesso.

1. Rasteira Natural de dedo com Paetê, Constance, R$ 89,99*

2. Chinelo Viper Skin Rasteiro New Titanium, Arezzo, R$ 159,90*

3. Rasteira Villa Multi, Paula Ferber, R$ 360*

4. Sandália, Mr. Foot, R$ 109,99*

5. Rasteira feminina gáspea satinato, Renner, R$ 59,90*

6. Chinelo Snake Rasteiro Animal Print Osso, Arezzo, R$ 174,90*

*Preços consultados em agosto de 2019. Sujeitos a alteração.

