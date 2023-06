9 looks para usar em festas no inverno

Encontrar a roupa ideal para uma festa no inverno não é das tarefas mais fáceis, ainda mais quando o dress code exige um passo além do básico. Se você foi convidado para um evento nessa época do ano, não precisa ficar desesperada ‒ nós reunimos dicas e inspirações perfeitas.

Chapéus, lenços e echarpes

Para uma festa mais formal os chapéus, lenços e echarpes são definitivamente um aliado em dias mais frios. “São elegantes e fazem uma ótima composição ao look”, diz a fashionista Jess.

Alfaiataria

Há quem ame vestido, há quem prefira a praticidade, versatilidade e elegância de um bom e amado terninho. Se você quer fugir do óbvio na festa, basta fazer uso do conjunto de alfaiataria, que ainda garante mais conforto.

Transformando a estação das roupas

Ninguém precisa ignorar metade do próprio guarda-roupa até a estação seguinte chegar. Na verdade, você pode adicionar elementos na produção que segurem roupas típicas de um momento para outro. “Os vestidos, por exemplo, podem ser usados com uma meia-calça e um sobretudo quando estiver frio”, exemplifica Jess.

Terceira-peça

“Os casacos, blazers e sobretudos são democráticos e fazem parte de uma moda inclusiva, que fica incrível em diversos corpos”, pontua. Nada melhor, então do que apostar neles para se manter bela e aquecida em um evento, né?

Texturas

Não importa se o assunto é bolsa, casaco ou sobretudo, as texturas são sempre uma opção para equilibrar estilo com conforto. “A base do visual pode ser mais clássica e as outras peças conseguem entrar com aquele toque diferente e inesperado, mas sempre adequado para o ambiente”, diz ela.

Mangas longas

Se você não dispensa o vestido nem nos dias mais gelados do ano, esta dica é para você: aposte na manga longa. Ela será responsável por te deixar mais confortável para curtir o momento.