7 inspirações de como usar camisa jeans

O clima esfriou, está liberado usar e abusar de roupas de meia-estação! Uma peça para começar a apostar é a camisa jeans – diretamente da cápsula do tempo, lá em 1800, quando esse tipo de tecido estava inserido em um contexto de uniformes resistentes para trabalhadores. Agora, temos uma versão fashion e ideal para compor um look mais sério ou descontraído.

A camisa jeans pode ser a melhor amiga de um guarda-roupa funcional. Vai com tudo, além de ter diferentes modelagens e lavagens. Confira abaixo 7 formas de usar a peça:

Camisa jeans + calça jeans

Camisa jeans com calça jeans é um look básico e, ao mesmo tempo, ousado. Exige pouco esforço na hora de pensar e fica elegante. Combine com sapatos chamativos, como um tênis estampados, botas e oxford tratados, ou sandálias coloridas. As camisas justas funcionam melhor com calças reta ou skinny. Caso sua escolha seja oversized, se jogue em visuais dos anos 1990, com um jeans mais soltinho – flare, baggy, wide leg.

Você pode combinar praticamente todas as cores com jeans, o que oferece uma gama de possibilidades. Procura algo mais moderno? Camisas com lavagens e colagens podem ser boas opções.

Camisa jeans com saia longa

É bastante clara nossa ode à saias longas e midi neste site, vamos continuar pregando essa palavra. Quer look mais democrático que esse? Só o jeans com jeans fica acima disso, logo, temos imagens de saia jeans longa reta com camisa e da versão midi com pregas.

Continua após a publicidade

Camisetão jeans

Existem muitas modelagens da camisa jeans, como citamos acima, tem as mais justas e as largas – que podem funcionar como vestidos. Alguém disse mínimo esforço? É justamente essa energia que uma produção com camisetão passa. A melhor parte é que fica estilosíssimo! Uma camisa oversized pode ficar linda também com calças e botas de cano alto.

Crie composições

As camisas podem ser a peça chave de um look ou aquele item que a gente leva já pensando que o clima pode mudar. Com isso em mente, é bom pensar em composições.