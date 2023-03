Como usar saia jeans longa ou midi? Temos dicas e inspirações!

A saia jeans longa é um item interessante e levemente duvidoso. Nos anos 2000, o modelo era popular no cotidiano e em tapetes vermelhos em Hollywood. Democrática, ok?! Mas, assim, não foi um tipo de roupa que agradou muita gente. Essa peça é uma das apostas de 2023 e voltou com uma pegada ainda polêmica, mas moderna (ufa!) – incluindo a versão midi. E, garantimos, dá para ficar estilosa.

Não é surpresa para mais ninguém que a moda Y2K voltou e permanece entre nós. Como esse retorno tão controverso, conversamos com a Carolina Garcia, que é consultora de estilo e pesquisadora de moda do Bureau de Estilo, para ajudar na missão: como usar saia jeans longa ou midi.

“O fato de ser uma trend duvidosa foi justamente o que tornou a saia longa jeans (e os outros looks all jeans da época) tão icônicos. Quem esquece o look all jeans combinandinho do então casal Justin Timberlake e Britney Spears no American Music Awards de 2001? Duvidoso? Sim. Polêmico? Também. Icônico? Sem sombra de dúvidas”, conta Carolina Garcia, dando um contexto do comeback.

A moda polêmica de volta aos holofotes

Entrando um pouco mais no assunto, a pesquisadora comenta sobre como o mundo da moda tem usado polêmicas e exageros como um recurso para chamar atenção mesmo “em meio ao excesso de informações e estímulos que vivemos.” Como a própria Carolina cita, a Balenciaga que o diga.

“A saia jeans longa aparece como a resposta perfeita para a equação trend T2K + polêmica. Hoje em dia, não falamos mais em tendências únicas, mas em fluxos de tendências que, muitas vezes, apontam para lados opostos”, continua.

Enquanto temos a polêmica como estratégia para aumentar a visibilidade, Carolina pontua que o movimento oposto também foi visto este ano nas semanas de moda de outono/inverno. Grandes grifes, como Saint Laurent, Bottega Veneta, Balmain e mais, voltaram às origens com coleções que se “bastam pela técnica, modelagem e acabamento”.

Como usar a saia jeans longa ou midi?



Deixando as polêmicas de lado, a saia jeans longa ou mid não deixa de ser um item de moda moderno e democrático. Carolina Garcia dá dicas de como estilizá-la: “É legal pensar que a saia jeans longa pode ir do visual super moderno e fashionista ao visual mais conservador. Com que estilo eu me identifico mais?”

Para um visual fashionista, aposte em botas, coturnos e tênis no inverno. “Tanto com blusas mais justas quanto com blusas oversized para brincar com as proporções. Já no verão, elas vão bem com croppeds, bodies e sandálias baixas e com solas tratoradas”, sugere a consultora.

Entretanto, Carolina Garcia faz o alerta de que essa é uma saia versátil, mas “tem grande potencial de ficar datada muito rápido”. Vale investir, claro que sim. Sabemos que a moda é cíclica, então, ela pode sair dos holofotes, mas retornará quando você menos esperar.

Qual modelo de saia jeans escolher?

Como Carolina Garcia falou, antes de comprar qualquer roupa é bom ter em mente qual seu estilo e se o que você já tem que vai conversar com a tal peça. “No caso de uma saia longa, é importante pensar quais calçados você mais usa e buscar um modelo que funcione bem com eles”, explica ela.

As saias retas e sem muitos detalhes são mais fáceis de combinar e as com fendas tem uma pegada mais moderninha. “As que terminam acima do tornozelo funcionam com um número maior de modelos de sapatos”, completa a consultora. Vamos de mais inspirações?

Oversized + saia jeans

Vai com cropped e também com camisetas ou jaquetas oversized.

Básico, mas nem tanto!

Como a consultora de moda explicou, a saia jeans longa rouba o foco do look. Vale apostar em itens básicos, como uma boa e velha camiseta branca e aquele par de tênis confortável.

Quer outras inspirações? Temos!

