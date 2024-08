7 dicas para comprar roupas de qualidade e que duram

Comprar roupas de qualidade requer atenção aos mínimos detalhes. Desde a escolha do tecido até o acabamentos da costura: todos os fatores importam na hora de garantir a durabilidade das peças. A longevidade das roupas, aliás, evita gastos à toa e ainda contribui para uma relação mais saudável com o meio-ambiente.

“Muitas pessoas associam o preço elevado das peças à qualidade superior, mas nem sempre isso retrata a realidade”, afirma Camila Cavalcante, consultora de moda e estilo e fundadora da Escola de Moda Cá Cavalcante. Segundo ela, existem outros fatores mais determinantes. Descubra quais são a seguir:

Fique atenta à costura

“A qualidade da costura influencia diretamente na qualidade da peça, e consequentemente na durabilidade dela”, diz Camila. Costuras mal executadas podem fazer com que a peça não resista a muitas lavagens, de acordo com a especialista. “Por esse motivo, o ideal é verificar sempre se as costuras estão retas, sem emendas e sem estar repuxadas.”

Olhe a etiqueta para escolher bem o tecido

Compreender as diferenças entre os tecidos é essencial para escolher o tipo mais adequado às suas necessidades.

Fibras naturais, como algodão, linho e seda, são mais frescas e demandam maior cuidado na hora da lavagem por devido à sua delicadeza.

Fibras sintéticas, como poliéster, nylon e elastano, são microfibras que retém mais calor e, consequentemente, podem causar mau cheiro, embora exijam menos cuidado na lavagem.

Fibras artificiais são produzidas quimicamente. “Presentes em roupas de viscose, tencel e rayon, elas não esquentam com as sintéticas, mas também não são tão frescas quanto as naturais.” Além disso, são resistentes às lavagens e podem causar mau cheiro.

Todas as fibras possuem vantagens e desvantagens. O segredo para fazer a escolha certa é verificar o que mais faz sentido para a sua realidade. Em geral, quanto mais houver fibra natural na composição do tecido, melhor será a qualidade dele – e isso você descobre olhando a etiqueta.

3. Preste atenção no acabamento

Avaliar o caimento das peças é outro passo essencial, e quem impacta diretamente nessa fator é o corte e a modelagem. “Para saber se o caimento é adequado, a melhor forma é experimentar a peça e verificar se ela se ajusta bem ao seu corpo”, afirma a consultora.

Escolher o tecido considerando a modelagem é uma estratégia para garantir a qualidade da peça. “Para modelagens mais ajustadas ao corpo, o ideal é optar por tecidos mais encorpados e de gramagem alta. Isso evita que as costuras se desgastem com o tempo e o uso”, explica Camila, que ainda acrescenta: “Já os tecidos leves e fluídos pedem por modelagens mais soltas e amplas”.

4. Verifique a bainha das roupas

Prestar atenção ao acabamento das bainhas é mais uma das dicas para identificar peças de qualidade. Embora possa ocorrer ocasionalmente, uma bainha malfeita é um indicativo de baixa qualidade do produto.

5. Confira o acabamento interno das roupas

Não bastar analisar a parte externa das peças e não considerar o interior. Veja se a costura interna está bem-feita ou se há um excesso de fios soltos. Bons produtos passam por um controle na produção rigoroso para evitar a venda com esse tipo de erro.

6. Compre roupas em brechós

Adquirir suas roupas em comércios de segunda mão é uma maneira de encontrar peças de alta qualidade a preços mais acessíveis. Além disso, você estimula o mercado de moda sustentável.

7. Encomende peças sob medida

“Ter peças confeccionadas sob medida é o que podemos chamar de verdadeiro luxo. É possível selecionar não apenas a cor, estampa, textura, mas o tipo de fibra, gramagem, modelagem e consequentemente o caimento da peça no corpo”, opina Camila.

Além disso, por não ser em larga escala, é possível ter mais capricho e qualidade durante a produção. Se você quer produtos de alta qualidade e puder confeccionar peças sob medida, vale a pena o teste.

