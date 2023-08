Confira dicas para desapegar das roupas no armário

Nem todo mundo tem facilidade em abrir mãos de roupas, mesmo as que não são usadas com frequência. Entre as desculpas, aparece a expectativa em caber novamente em uma peça, ou que a mesma é um presente de alguém próximo. Há ainda o caso do armário abarrotado, que esconde trajes esquecidos. Esses são alguns relatos comuns experienciados por Mylena Abujamara, organizadora profissional e criadora do A Gente Organiza. “[As roupas] podem ter muitos destinos, a pessoa pode querer vender, doar para conhecidos, para instituição de caridade ou pode ser uma coisa sem condição de uso, que precisa ser descartada”, disse.

Para fazer a seleção do que fica e o que vai embora, primeiro, vale refletir sobre a disponibilidade de tempo para encarar o guarda-roupa. Dependendo da sua rotina e da quantidade de roupas, você pode reservar um dia no ano para a sessão de desapego ou repetir o processo a cada seis meses. Em caso de falta de tempo, a dica é fazer por partes, segundo Mylena.

“Para facilitar, pode selecionar as categorias de coisas para revisar: ‘Hoje, só vou ver minhas calcinhas, meus sutiãs, minha lingerie. Na semana que vem, vou ver tudo que está no cabide’”, recomenda a especialista.

“Se achar que precisa de assistência, recorra, porque tentar fazer e não conseguir traz frustração maior, gera mais repulsa ao processo. Se você começar a notar que não vai fazer, peça ajuda para familiares, alguém que curte participar ou um profissional de organização, que vai conseguir orientar”.

Como decidir quais roupas devem ir ou ficar?

Sobre os critérios para retirar peças do armário, Mylena lista primeiro a falta de uso. Vale ainda se questionar por qual motivo a roupa foi negligenciada. Em alguns casos, a desorganização do guarda-roupa nos faz esquecer da existência do item.

Há ainda quem se apegue a roupas de numerações diferentes. A organizadora indica que essas peças sejam passadas adiante. “‘Quando eu emagrecer, eu vou usar’ é uma grande mentira que contamos para nós mesmos, porque quando você emagrecer, vai comprar roupa”, pontua.

O que é guardado apenas em consideração a outras pessoas também pode ser deixado de lado. “Não precisa mais manter aquilo. Você já recebeu, agradeceu, não vai fazer uma desfeita para aquela pessoa só porque você não usou, né? Infelizmente, [a roupa] não combinou com você”, disse.

Outro ponto a ser considerado é a mudança de vida, seja profissional ou de rotina, por exemplo, que também impacta em nosso estilo. “Eu, por exemplo, sou advogada. Fiquei no mercado por quase 15 anos. Já não uso minhas roupas de advogada, não tenho mais necessidade. Hoje é totalmente diferente, trabalho de tênis e legging, portanto, às vezes, o momento da vida determina que roupa você vai usar”, disse.

No caso de roupas paradas por causa de defeitos, é preciso agir. “Ou você tira do armário ou separa e efetivamente leva para o conserto. Muita gente fala que vai reparar e não faz. Portanto, tira, deixa separado, e aí leva para consertar.”

Parte importante do processo é a avaliação da real necessidade de algumas peças. É válido se questionar, por exemplo, se precisa de tantas peças iguais, como dezenas de calças pretas ou jeans. “Uma vez, uma amiga abriu um maleiro com todos livros e cadernos da época da faculdade. Aí eu falei o seguinte ‘se você abriu esse armário e pegou uma folha de papel qualquer e a usou, foi útil para você, você não precisa descartar nada’. Ela abaixou a cabeça e respondeu não ter argumento.”

Onde doar suas roupas

Principalmente durante o inverno diversas campanhas de conscientização e doação de roupas entram em cena. Portanto, após fazer a limpa do seu guarda-roupa, considere passar os itens, em bom estado, adiante.

O Exército da Salvação disponibiliza pontos de coleta para doação no Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo. A lista pode ser acessada no site.

A Campanha do Agasalho, em São Paulo, disponibiliza pontos de coleta em estações de metrô e trem, além de caixas de doação em postos do Poupatempo. A lista completa pode ser conferida no site. Na ação, são aceitos itens novos ou usados, que serão destinados às pessoas vulneráveis ou em situação de rua durante o período de baixas temperaturas. Entre os itens mais requisitados, aparecem agasalhos, meias, toucas e luvas. Segundo a campanha, peças muito velhas, rasgadas e sujas são inviáveis.

E para vender roupas usadas?

Se você pensa em vender o que está parado, ainda é possível buscar por brechós em suas cidade, ou aproveitar brechós online e sites que vendem roupas de segunda mão. Exemplos são o Enjoei e o Repassa.