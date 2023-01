6 tecidos frescos para o verão para ficar estilosa sem passar calor

Ai que calor! Temperatura lá em cima e ninguém quer deixar o estilo, conforto e frescor de lado. Fala a verdade: é pedir demais ter isso durante o verão? Permanecer bem vestida em momentos ensolarados é possível, basta optar por tecidos frescos e leves, que permitam seu corpo ter contato com o ar de forma mais fácil. Do elegante ao moderno, a CLAUDIA separou alguns materiais que vão facilitar sua vida!

Linho

Usado há séculos, o linho é um tecido derivado de plantas herbáceas, o que permite que o calor escape do corpo. “É leve, fresco, macio e tem alta durabilidade”, explica a consultora de moda Malu Silva. Embora seja considerado um tecido nobre e indicado para mulheres que preferem visuais clássicos, pode ser utilizado por outros estilos, como o moderno. “Para isso, deve escolher tons mais escuros e usá-los com jeans ou peças de algodão.”

Viscose

Leve, fluido e composto por fibras artificiais, a viscose absorve a umidade, o calor e o suor, de acordo com a especialista. Ele serve para mulheres que buscam elegância e casualidade, e, durante o verão, constrói looks incríveis quando compõe vestidos.

Seda: o tecido fresco que é sinônimo de look nobre

Já não é mais segredo que a seda é o grande amor das românticas, mas você sabia que elas são uma ótima pedida para os dias mais quentes? Com toque fresco e caimento delicado, tem um custo um pouco mais elevado por ter uma fabricação complexa, mas, quando bem cuidada, apresenta uma alta durabilidade. Vale lembrar que este é um tecido nobre e, por isso, é perfeito para situações e peças mais formais.

Algodão

Há uma razão para as roupas que você mais usa durante o verão serem de algodão: é uma fibra natural que possibilita a circulação e a existência de um fluxo de ar que seque as áreas úmidas do corpo. “Ele é macio, confortável e versátil, pois serve para todas as estações do ano”, pontua a consultora, que ainda afirma: “é indicado para um estilo mais moderno ou esportivo.”

Renda

“As aberturas da renda permitem que o ar entre e saia com mais facilidade”, garante a especialista. Ela não serve somente para ocasiões mais tradicionais, pois pode ser utilizada também em praias e piscinas, segundo a profissional, principalmente quando tem um acabamento mais rústico. Além disso, é interessante para composições de mulheres românticas e elegantes.

Segredinho extra!

Aliados das mulheres para a composição de looks mais complexos durante o verão são acessórios e calçados. “Sandálias mais estruturadas para um visual mais pesado; sapatos tradicionais, como scarpin e mocassim, para os mais formais; tênis para um esportivo”, exemplifica Malu. Acessórios dourados, pratas ou que misturam os dois também são uma indicação da especialista, especialmente modelos chokers.

Confira inspirações

Agora é só escolher seus tecidos favoritos e arrasar!