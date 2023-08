Como cuidar das roupas de couro?

Desde que a sustentabilidade e a preocupação com os animais entraram em cena na moda, as peças de couro autêntico perderam foco. Existe quem encontre, porém, roupas com esse material em mercados de segunda mão ou mesmo possua bolsas, sapatos e jaquetas desse tipo há muito tempo. Essas pessoas precisam adotar cuidados específicos para a preservação dos itens.

Como evitar rachaduras?

Qualquer um que possua peças de couro deseja que as rachaduras se mantenham distantes. “O couro, um material natural, pode sofrer deterioração ao longo do tempo caso não receba o tratamento adequado”, explica Márcia Santos, CEO da Closet Collection.

Remover as sujeiras regularmente com um pano macio e levemente úmido é a indicação dela, além de evitar produtos de limpeza agressivos, pois eles podem ressecar o couro. A hidratação e o armazenamento adequado – que você aprende nos passos a seguir – também contam.

Como lavar peças de couro?

Esqueça a tradicional lavagem de roupas quando o assunto são peças de couro. “Ele é sensível a umidade e ao calor, e uma lavagem inadequada pode resultar em ressecamento, manchas e até rachaduras. O sabão também causa danos a esse material”, diz Márcia. A recomendação é passar um pano úmido e, em casos de sujeiras resistentes, usar sabão líquido de castela, uma substância apropriada que não danifica o couro.

Continua após a publicidade

Como hidratar as peças de couro?

Não é novidade que os itens com esse material precisam de hidratação, mas poucos sabem como fazer adequadamente. “Utilize um óleo ou condicionador de alta qualidade, formulados para o couro, pois eles protegem a vida útil das peças, sem prejudicá-las através de componentes prejudiciais”, explica a CEO. Depois da limpeza, aplique o produto para hidratação e espere secar. Realize este passo ao menos 4 vezes por ano, e sempre que sentir a aproximação do ressacamento, hidrate!

Como armazenar?

A forma como você armazena sua peça é um dos principais fatores quando o assunto é alta durabilidade. “Prefira espaços arejados, frescos e, ao mesmo tempo, secos. Evite áreas úmidas ou expostas a variações extremas de temperatura”, recomenda a empresária. Mais uma possibilidade são as capas de tecido respirável, que protegem as peças do acúmulo de poeira e sujeira, bloqueando a necessidade limpeza demasiada.

“Casacos de couro devem ser pendurados em cabides acolchoados ou cabides largos para evitar vincos ou deformações. Para as bolsas, não guarde vazias, encha de papel de seda ou papelão para manter sua forma”, completa.

Peças de couro autêntico exigem os mesmos cuidados que as peças de couro sintético?

Uma das principais dúvidas de quem compra peças de couro sintético é se precisam ter os mesmo cuidados que aquelas de couro autêntico exigem, e a resposta é que não. “Elas têm necessidades diferentes, pois são compostas por materiais distintos”, afirma Márcia.

Segundo ela, “o couro autêntico é sensível a umidade, então é importante mantê-lo seco e hidratado para evitar danos. Por outro lado, o couro sintético é mais resistente a umidade, então não precisa ser hidratado”. Na dúvida do que fazer, leia as instruções do fabricante para garantir que seus itens permaneçam em ótimo estado.