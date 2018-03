4 estilos diferentes de vestidos são destaques do Oscar 2018

Os olhos do mundo todo voltaram-se para Los Angeles neste domingo (4) para a cerimônia do Oscar 2018. E, claro, o tapete vermelho da premiação tornou-se um dos destaques do evento.

Ao contrário das demais premiações da temporada, looks na tonalidade preta foram colocadas de lado e uma variedade de cores de brilho reinou no red carpet da 90ª edição do Oscar. Destacamos os principais estilos e escolhas de vestidos das celebridades que compareceram ao Dobly Theatre.

Branco

A cor branca foi uma das escolhas feitas pelas convidadas do Oscar 2018. As indicadas ao prêmio de Melhor Atriz por Eu, Tonya Margot Robbie, ao de Melhor Atriz Coadjuvante por Mudbound – Lágrimas sobre o Mississipi Mary J. Blige, e as apresentadoras da noite Jane Fonda e Laura Dern foram algumas das artistas que optaram pelo tom.

Leia mais: As tendências de make e cabelo do Oscar

Tons pastéis

Além do branco, os tons pastéis também mostram-se um opção para quem procurava looks claros para o red carpet. As cores variavam desde tons em areia, como o da atriz Mira Sorvino, até os mais marcantes como o rosa, escolhido por Viola Davis, e o amarelo, eleito pela diretora Greta Gerwiwig para a noite de domingo.

Leia mais: Palco do Oscar tem 45 milhões de cristais Swarovski

Metalizados

Noite de Oscar pode ser considerada sinônimo de glamour, não é mesmo? E, de fato, não faltou brilho nos vestidos escolhidos pelas atrizes Lupita NYong’o, Gal Gadot, Sandra Bullock, Jennifer Lawrence e Sally Hawkins, que optaram por looks metalizados e cheios de paetês e cristais para a premiação.

Leia mais: Atrizes sobem ao palco do Oscar com salto alto na mão

Cores Vibrantes

Se as Sally e as demais companheiras de Hollywood optaram por vestidos de forte presença com tecidos metalizados, por outro lado Nicole Kidman, Allison Janney e Meryl Streep escolheram modelos de cores vibrantes para prestigiar o evento em Los Angeles.

Enquanto Nicole apareceu no tapete vermelho vestindo um longo azulado com um grande laço na cintura, as indicadas ao Oscar de Melhor Atriz e ao de Melhor Atriz Coadjuvante optaram por looks vermelhos com decotes em V e mangas longas.

Leia mais: Vencedores do Oscar 2018