Atrizes sobem ao palco do Oscar com salto alto na mão

As atrizes Tiffany Haddish e Maya Rudolph subiram ao palco do Oscar 2018 preparadas para impactar: as duas seguravam seus sapatos de salto alto nas mãos. As duas brincaram dizendo que não aguentam mais usar salto alto na temporada de premiação do cinema e da TV norte-americana.

Após arrancar algumas risadas, a dupla partiu para um pouco de ativismo. Elas mandaram uma mensagem para as pessoas que estão dizendo que o Oscar ficou diverso demais depois da edição de 2016 ter tido apenas pessoas brancas indicadas nas suas categorias principais.

“Só queremos dizer para quem acha que tem muita gente negra aqui, que vem mais branco aí, fiquem tranquilos”, disse Maya. Tiffany completou “Eu amo gente branca de prancheta. Eu sempre fico: ‘que vocês estão escrevendo aí sobre mim? Cheque todas as páginas aí.”