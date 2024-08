Looks inspirados em drinks clássicos (e suas receitas!)

Escolher o drink perfeito vai além de uma simples bebida, a aparência e o sabor refletem a personalidade de cada pessoa. Da mesma forma, a moda permite que cada um explore e evidencie sua individualidade de maneira única e precisa. Assim, moda e coquetelaria se encontram em uma combinação perfeita de estilo, diversão e sabor.

Cada drink tem sua personalidade única, assim como cada look. Pensando nisso, Fernanda e Bianca Inglesis, fundadoras da label Inglesis, exploram quatro bebidas clássicas e os visuais que elas inspiram, trazendo dicas exclusivas para criar produções únicas e estilosas. Confira!

Aperol Spritz: frescor e elegância

Elegância e frescor são as principais características desse drink e, consequentemente, desse estilo. O Aperol Spritz é uma bebida refrescante e vibrante, perfeita para tardes ensolaradas.

Inspirado em suas cores brilhantes e estética fresh, o look ideal combina sofisticação com um toque de descontração e conforto. Quem adere a este estilo opta por peças fluídas e leves, como vestidos, batas e calças pantalonas. Já nos pés, as sandálias são as estrelas principais. Para dar um toque extra ao look, um chapéu de palha ou um lenço complementam a produção perfeitamente.

Receita de Aperol Spitz

Ingredientes:

40 ml de Aperol

80 ml de espumante brut

20 ml de água com gás

1 fatia de laranja cereja

Montagem:

Em uma taça bordeaux, coloque um pouco de gelo e em seguida o Aperol, o espumante e a água. Mexa bem e decore com a fatia de laranja.

Negroni: clássica e sofisticada

Um drink clássico e forte, que representa elegância e poder. Com sua cor intensa e sabor complexo, o look inspirado por essa bebida deve ser sofisticado com um toque de sensualidade.

A base desse estilo é apostar em cores escuras e neutras, principalmente preto, e em peças lisas, mas com caimento único. Transparências e recortes entram muito bem nessas produções, remetendo à personalidade e sabor forte do drink. A dica é investir em acessórios, principalmente em joias douradas e bolsas com designs diferenciados.

Receita de negroni

Ingredientes:

25 ml de Campari

25 ml de gin

25 ml de vermute doce

Casca de laranja para decorar

Gelo a gosto

Montagem

Em um copo baixo com gelo, acrescente todos os ingredientes, misture e finalize com meia rodela de laranja desidratada.

Caipirinha: alegre e despojada

Uma bebida clássica brasileira que representa alegria e diversão. Com sabor cítrico e refrescante, é a cara do verão – por isso, o look deve ser despojado e alegre, refletindo a energia vibrante da bebida.

Para aderir a este estilo, o segredo é seguir a vibe tropical apostando em cores vivas e estampas, que servem como ponto de partida para peças leves e confortáveis, como shorts, calças fluídas, camisas e tops. Nos pés, um tênis branco ou um par de chinelos se encaixam perfeitamente!

Receita de caipirinha clássica

Ingredientes:

60 ml de cachaça

1 limão-taiti

2 colheres (sopa) de açúcar

Cubos de gelo

Montagem:

Em um copo de caipirinha, coloque o limão cortado em fatias. Acrescente o açúcar e macere. Adicione o gelo e a cachaça e mexa bem.

Espresso Martini: moderno e urbano

O Espresso Martini se tornou o drink das it girls, uma combinação perfeita entre as estéticas cool e edgy. Ideal para o clima urbano, já que combina a elegância do martini com a energia do café, o look deve ser moderno e sofisticado.

Para construir a produção ideal, sobreposições e terceiras-peças são essenciais, variando entre blazers, jaquetas e trench coats. Transparências e peças de caimento reto também marcam este estilo. Para finalizar, apostar em scarpins, bolsas e óculos escuros transformará o look.

Receita de Espresso Martini

Ingredientes:

45 ml de vodca

15 ml de licor de café

10 ml de xarope de açúcar

25 ml de café espresso

3 grãos de café para finalizar

Montagem:

Coloque todos os ingredientes em uma coqueteleira com gelo. Agite bem e despeje em uma taça gelada de martini. Finalize colocando os grãos de café para decorar.

