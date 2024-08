3 inspirações estilosas para usar vestido com tênis

Já usou vestido e tênis juntos? Se essa combinação ainda parece ousada para você, saiba que existem maneiras elegantes, divertidas e confortáveis de usar esses dois elementos – o que explica por que essa tendência já se consolidou no mundo da moda. Selecionamos abaixo opções que podem te inspirar!

Vestido e tênis em look sofisticado

Um exemplo perfeito de como equilibrar elegância e descontração é a combinação de um vestido vinho com um tênis branco. Essa escolha cria um visual moderno e descomplicado, ideal para ocasiões informais e para quem deseja um toque especial no look.

Com terceira peça, em visual confortável e estiloso

Entre os truques de styling mais eficazes, sobrepor o vestido com uma camisa branca é uma excelente opção para quem busca um conforto e estilo. Ao adicionar o tênis, a produção ganha um ar ainda mais marcante e original.

Composição elegante com vestido, tênis e casaco longo

Desde que o combo vestido e tênis entrou para o foco da moda, as fashionistas têm adaptado essa composição ao seu estilo pessoal. Essa versatilidade permitiu que até mesmo escolhas elegantes e sofisticadas fossem possíveis com esses dois elementos, mostrando que é possível unir o melhor dos dois mundos.

